Сердце: трещины на ногтях, красные и фиолетовые полосы под ногтями сигнализируют о больном сердце

Это когда часть атеромы разрывается, и образуется тромб, блокирующий кровоток в сердце, что приводит к сердечному приступу.

Трещины — медицинский термин, описывающий ногти и отекшие пальцы, также могут быть признаком заболевания

Сердечный приступ является неотложной медицинской помощи. Потенциально опасно для жизни, это происходит, когда кровоток ограничен сердцем. Когда сердце испытывает недостаток кислорода и питательных веществ, часть сердечной мышцы начинает умирать. Может быть признак того, что вы подвержены более высокому риску.

Ишемическая болезнь сердца, иногда называемая ишемической болезнью сердца, может привести к боли в груди (стенокардии), сердечным приступам и сердечной недостаточности.

Это связано с тем, что жирные вещества накапливаются в коронарных артериях.



Когда жирные вещества (называемые атеромой) выстилают стенки артерий, это затрудняет кровоток по всему телу.Это когда часть атеромы разрывается, и образуется тромб, блокирующий кровоток в сердце, что приводит к сердечному приступу.

Найдите предупреждающие признаки ишемической болезни сердца, прежде чем смертельная болезнь попытается сократить вашу жизнь.

Обратите внимание на красные или фиолетовые линии под ногтями.

Американская академия дерматологии (AAD) сообщает, что, если вы по ошибке не постучали ногтями, эти строки могут показать, что у вас ишемическая болезнь сердца.

Медицинское название для этих линий — осколочное кровотечение, и когда оно присутствует из-за ишемической болезни сердца, этот симптом возникает наряду с высокой температурой и слабым или нерегулярным сердцебиением.

AAD выделяет еще один признак на ногтях, который может показать, что вы страдаете от ишемической болезни сердца.

Трещины — медицинский термин, описывающий ногти и отекшие пальцы, также могут быть признаком заболевания.

Наиболее распространенным признаком противоположного заболевания сердца является боль в груди.

Источник: www.express.co.uk