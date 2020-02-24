Рублями рассчитываться на курортах Турции разрешат россиянам

Курорты Турции — самые популярные у россиян

Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки «Тур Антальи».

«Сейчас идет процесс согласования порядка расчетов соответствующими ведомствами, но уже есть некоторые договоренности по этому поводу, это точно. Это, конечно, очень поможет развитию туризма. Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России, однако нет пока какого-то окончательного решения по этому вопросу, но есть разработки», — сообщил он.

Рост турпотока



Согласно прогнозу губернатора Антальи, число посещающих Анталью российских туристов в 2020 году увеличится на 15% и превысит 6 млн человек. По его словам, в прошлом году Анталью посетило более 16 млн туристов.

«Анталья является самым популярным туристическим районом Турции. Больше всего туристов приезжает, конечно, из России. В 2019 году 5 млн 585 тыс. русских провели отдых в Анталье. Пока не совсем ясно, сколько русских может приехать в 2020 году, но, по нашим предположениям, по сравнению с прошлым годом ожидается рост на 15%», — сообщил губернатор.

Сейчас в Анталье живет около 16 тыс. россиян, у них есть свои союзы, культурные центры. «Они очень серьезно подходят к культурному вопросу. А мы в свою очередь оказываем им поддержку», — отметил Каралоглу. «В Анталье проводится много мероприятий. Они связаны с искусством, спортом. В последнее время увеличилось количество мероприятий, которые проводятся исключительно для россиян и в некоторых случаях самими россиянами при нашей поддержке», — сказал губернатор. Так, в 2019 году было поставлено ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». «Это было волшебно. Таким образом, существенно растет количество мероприятий непосредственно российской культуры», — отметил Каралоглу.

С 20 по 23 февраля в Анталье проходит многодневная велогонка «Тур Антальи» под эгидой Международного союза велосипедистов. В октябре состоится 57-й Международный кинофестиваль «Золотой апельсин», EurAsia Airshow 2020, а в Москве в четвертый раз — «Фестиваль Турции».

«Мы предлагаем россиянам тоже приехать и устроить российский фестиваль в Турции. В прошлом году приезжали российские компании, то есть такой вопрос обсуждался уже, мы ждем, готовы помочь в любой организации фестиваля. Как мы проводим «Фестиваль Турции», так пусть и Россия проведет свой, мы будем очень рады этому мероприятию, всеми возможными ресурсами готовы поддержать такое мероприятие у нас в Анталье», — сказал губернатор.

Безопасность туристов

Власти Анатальи в сезон 2020 года обещают тщательнее следить за безопасностью российских туристов в отелях. «В этом году к вопросу с бассейнами мы, конечно, подойдем тщательнее. Посмотрим и на проблему несчастных случаев в бассейнах, а также на проблему санитарно-гигиенической обстановки. В Турции в прошлом году были приняты поправки в систему, в этом году мы продолжим жестко контролировать ситуацию с безопасностью туристов в отелях», — отметил Каралоглу.

«Некоторые несчастные случаи бывают. Даже если никто никуда не будет ходить, все будут сидеть дома, то среди 5,5 млн человек вероятность несчастных случаев, конечно, имеет место быть. Наверное, Анталья — одно из самых безопасных туристических мест в мире», — сказал Каралоглу.

«Случаи у нас не так серьезны, но проблемы, связанные с гостиничным управлением, мы постепенно пытаемся решить, продолжаем решать. Но есть и проблемы, связанные с гражданами. Иногда, например, ребенок должен находиться под контролем родителей, но почему-то он выходит из зоны контроля, и случаются неприятные случаи. Мы работаем над каждым вопросом совместно с российским консульством и посольством в течение сезона», — добавил губернатор.

В сентябре 2019 года посол РФ в Турции Алексей Ерхов отмечал, что туристический сезон 2019 года «оказался очень тяжелым по числу происшествий с российскими туристами на юге Турции». По его словам, это объясняется увеличивающимся турпотоком из России. Посол призвал туристов не злоупотреблять преимуществами системы «все включено».

Источник: ТАСС