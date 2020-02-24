Первомайский Хатико: ждет несколько месяцев умерших хозяин пес в Новосибирске

Пес ждет хозяев уже несколько месяцев

Как сообщили в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», несколько месяцев на перекрёстке улиц Белая и Красный Факел в Новосибирске живёт собака. Люди предполагали, что у пса есть хозяин, так как он постоянно сидит около одного дома. Однако выяснилось, что хозяева собаки умерли.

«(…) собаку прикормила бабуля, он и остался. И сейчас бабушка просит помощи, чтобы кто-нибудь забрал собаку. Пёс не агрессивный, спокойный и мудрый. Может быть кому-то нужен именно такой «хозяин» своего дома», – написали в паблике.