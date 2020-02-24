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Первомайский Хатико: ждет несколько месяцев умерших хозяин пес в Новосибирске

15:30 24.02.2020 Фото: Подслушано Первомайка
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Пёс не агрессивный, спокойный и мудрый.

Первомайский Хатико: ждет несколько месяцев умерших хозяин пес в Новосибирске
Пес ждет хозяев уже несколько месяцев

Как сообщили в группе «Подслушано Первомайка» в социальной сети «ВКонтакте», несколько месяцев на перекрёстке улиц Белая и Красный Факел в Новосибирске живёт собака. Люди предполагали, что у пса есть хозяин, так как он постоянно сидит около одного дома. Однако выяснилось, что хозяева собаки умерли.

«(…) собаку прикормила бабуля, он и остался. И сейчас бабушка просит помощи, чтобы кто-нибудь забрал собаку. Пёс не агрессивный, спокойный и мудрый. Может быть кому-то нужен именно такой «хозяин» своего дома», – написали в паблике.

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От редакции

Жалко пса?

Эх, 24 февраля 2020 17:01
Вообще-то по-русски пишется - "умерших хозяев".

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