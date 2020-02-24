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Не ешь, подумай: переедание блинами грозит в масленичную неделю россиянам

15:45 24.02.2020 Фото: pixabay.com
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При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла.

Не ешь, подумай: переедание блинами грозит в масленичную неделю россиянам

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла

Не стоит в масленичную неделю переедать блинов, приготовленных с большим количествам масла, а готовые блины нужно покупать только в проверенных местах, предупредил россиян накануне Масленицы член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Масленица начинается в России в понедельник.

«Масленичная неделя. как правило, сопровождается всякими пищевыми излишествами, в том числе обильным поеданием блинов. И в этом плане любое переедание вредно для организма. В частности, мучные изделия, да еще и жареные на сковороде с использованием жира. Поэтому я бы рекомендовал попытаться снизить риск, так скажем, попадания в организм большого количества жиров», — сказал депутат РИА Новости.

При выпекании блинов можно использовать сковородку с антипригарным покрытием и обходиться без масла, советует он. Кроме того, в домашних условиях следует больше уделять внимания тому, чтобы начинка блинов было более полезной.
«Также надо стараться не переедать, чтобы избежать осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. В любом случае необходимо прислушиваться к своему здоровью, а при наличии проблем — посоветоваться с лечащим врачом. Отдельное внимание стоит уделить покупкам готовой продукции, в этом плане я бы рекомендовал покупать готовые блины только в проверенных местах и употреблять их, соблюдая правила гигиены», — подчеркнул парламентарий.

Источник: РИА Новости

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