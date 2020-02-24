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Эффективную вакцину от коронавируса разработали в Китае

16:00 24.02.2020 Фото: pixabay.com
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По последней информации, число погибших в Китае составило почти 2,6 тысяч человек.

Эффективную вакцину от коронавируса разработали в Китае
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи,

В Китае разработана вакцина, предварительно эффективная против коронавируса. Об этом сообщил посол КНР в России.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Спустя неделю специалисты установили возбудителя болезни, им оказался новый тип коронавируса.

ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая коронавирус был выявлен еще в 29 странах, в том числе в России.

По последней информации, число погибших в Китае составило почти 2,6 тысяч человек, около 25 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 77 тысяч.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 24 февраля 2020 16:57
Ну вот и все Китайцы будут привиты, а Россияне последними по счету после жителей зимбабы и то за свой счет. Ищешь в интернети продавца вакцины и покупаешь за свои по курсу долара. Набрали всякую хунтуету из артистов и спортсенов, не читали конституцию.

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