Эффективную вакцину от коронавируса разработали в Китае

В Китае разработана вакцина, предварительно эффективная против коронавируса. Об этом сообщил посол КНР в России.
Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Спустя неделю специалисты установили возбудителя болезни, им оказался новый тип коронавируса.
ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
За пределами Китая коронавирус был выявлен еще в 29 странах, в том числе в России.
По последней информации, число погибших в Китае составило почти 2,6 тысяч человек, около 25 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 77 тысяч.
Источник: РЕН ТВ