Эффективную вакцину от коронавируса разработали в Китае

По последней информации, число погибших в Китае составило почти 2,6 тысяч человек.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи,

В Китае разработана вакцина, предварительно эффективная против коронавируса. Об этом сообщил посол КНР в России.

Напомним, в конце декабря 2019 года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. Спустя неделю специалисты установили возбудителя болезни, им оказался новый тип коронавируса.

ВОЗ признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая коронавирус был выявлен еще в 29 странах, в том числе в России.

По последней информации, число погибших в Китае составило почти 2,6 тысяч человек, около 25 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 77 тысяч.

Источник: РЕН ТВ