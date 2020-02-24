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Выше климатической нормы на 16 градусов поднимется температура в России на неделе

16:30 24.02.2020 Фото: ТАСС
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По словам Вильфанда, на севере Сибири температура выше нормы будет на 16 градусов, в Якутии — на 6-8 градусов.

Выше климатической нормы на 16 градусов поднимется температура в России на неделе
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Необычно высокая температура прогнозируется в Москве, Краснодарском крае, Якутии и нескольких других российских регионах на этой неделе. Климатическая норма будет превышена вплоть до 16 градусов, сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Температура будет выше нормы в Москве в понедельник на 9 градусов, послезавтра — на 7, в среду — на 6, в четверг и пятницу — почти на 9. Будут ли рекорды биться? Могут во второй половине недели, как минимум будут приближаться к ним. Экстремально высокая температура, а самое интересное, что на всей территории страны такая высокая температура», — сказал он.

По словам Вильфанда, на севере Сибири температура выше нормы будет на 16 градусов, в Якутии — на 6-8 градусов, в Ростовской области — на 12 градусов, в Краснодарском крае — на 10 градусов. «Повсеместно очень высокая температура. Это обуславливает один и тот же Атлантический процесс», — пояснил он.

Источник: ТАСС

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