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Запретили передавать продукты эвакуированным из Китая из-за коронавируса в Украине

17:00 24.02.2020 Фото: ТАСС
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Среди вещей, которые привозят волонтеры, передаются только предметы индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства.

Запретили передавать продукты эвакуированным из Китая из за коронавируса в Украине
Коронавируса в Украине пока не нашли

На Украине введен запрет на передачу сторонними лицами продуктов питания гражданам, которые ранее были эвакуированы из города Ухань и находятся на карантине в Новых Санжарах Полтавской области. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

«Среди вещей, которые привозят волонтеры, передаются только вещи индивидуальной гигиены, антисептические средства и вещи промышленного производства. Продукты — нет, и мы об этом информируем всех волонтеров. Продукты не передаются тем, кто находится в обсервации», — цитирует его издание «Общественное». Замглавы министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко добавил, что на территории медицинского центра работает пищеблок, где эвакуированным готовят еду.

20 февраля власти Украины эвакуировали самолетом из Уханя, где произошла вспышка коронавируса, 73 человека, среди которых 45 украинских граждан и 28 иностранцев. После приземления лайнера в Харькове людей автобусами повезли для прохождения двухнедельного карантина в санаторий Нацгвардии Украины в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Известие о размещении в поселке эвакуированных из Китая вызвало протест местных жителей. Они пытались перекрыть въезд в поселок и не пропустить колонну на территорию санатория. Во время акции протестующие забросали камнями автобусы и сопровождавших их на автомобилях полицейских, девять правоохранителей получили ранения. Были задержаны 24 участника беспорядков, 23 из них были вскоре отпущены, под стражей остается один — ранивший полицейского в голову. В больнице находятся пять правоохранителей. Сейчас обстановка в Новых Санжарах спокойная. Президент Украины Владимир Зеленский, оценивая события в Новых Санжарах, сравнил свою страну с Европой Средневековья.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что 22 февраля у всех эвакуированных были взяты пробы на коронавирус, при этом итоги исследований будут публично обнародованы. «На самом деле с коронавирусом ничего сложного, страшного, как мы считаем, нет», — добавил он.

Источник: ТАСС

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