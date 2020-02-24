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Астрологический гороскоп на масленичную неделю с 24 февраля по 1 марта: Хорошая неделя для обучения, поездок и командировок

15:50 24.02.2020 Фото: pxhere.com
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На небе растущая Луна в Рыбах. Высока вероятность того, что вы примете важное решение, которое многое изменит в вашей жизни.

Астрологический гороскоп на масленичную неделю с 24 февраля по 1 марта: Хорошая неделя для обучения, поездок и командировок
Стрельцам рекомендуется действовать открыто, используя лишь честные и законные методы

Звезды в гороскопе говорят, что на небе растущая Луна в Рыбах. Высока вероятность того, что вы примете важное решение, которое многое изменит в вашей жизни. Пора взглянуть на прожитый лунный месяц и проанализировать сложившуюся ситуацию. Хорошая неделя для обучения, поездок и командировок.

Овен

Если у вас есть любимый человек, постарайтесь не предъявлять к нему высоких требований. Несоответствие ваших желаний с желаниями и возможностями супруга станет основной причиной конфликтов в семье. Кроме того, старайтесь не высказывать вслух свои претензии, помните о том, что молчание — золото.

Телец

Звезды советуют держать под личным контролем все дела и никому ничего не делегировать, чтобы избежать разочарований. Это прекрасное время для личностного и духовного роста, расширения кругозора, обретения более масштабного мышления.

Близнецы

Вы будете ощущать влияние некой невидимой силы, которая будет поддерживать вас в трудную минуту. Звезды советуют не привлекать к себе внимания, ограничить круг общения и стараться действовать незаметно. Такая тактика окажется наиболее выгодной.

Рак

Звезды обещают заметное улучшение деловых и супружеских отношений. Перед вами откроется некая перспектива, вы почувствуете, что потенциал для развития партнерства далеко не исчерпан, что еще много интересного и радужного ожидает впереди.

Лев

Вас ожидают профессиональные достижения и карьерный рост. Это хороший период для тех, кто мечтает найти себе работу по призванию. Постарайтесь подстраиваться под складывающиеся обстоятельства, использовать их в своих интересах, быть немного ведомыми.

Дева

Неделя подходит для обучения. Можно поступить на платные курсы или взять репетитора. Возрастает интерес к философским вопросам. Прекрасное время для романтических знакомств. Если объект вашей симпатии будет жить в другом городе или стране, то общение по Интернету вам в помощь.

Весы

Отношения с родителями и близкими родственниками сейчас складываются великолепно. В этот период можно аккуратно поднять для обсуждения тему наследства. Скорее всего, вы сумеете достигнуть взаимопонимания в этом весьма деликатном вопросе.

Скорпион

Отодвиньте на задний план личные амбиции и инициативы. Чем меньше будете заявлять о своей позиции, тем лучше пойдут дела. Настало время подумать о близких людях, партнерах, друзьях и помочь им в их проблемах.

Стрелец

Не занимайтесь ничем, что могло бы повредить репутации. Возможно, вас попытаются втянуть в некие тайные дела, интриги. Это неблагоприятное время для подобной деятельности. Рекомендуется действовать открыто, используя лишь честные и законные методы.

Козерог

Звезды советуют сосредоточить внимание на самосовершенствовании и творческой реализации. В вас заложено много талантов и способностей, для раскрытия которых надо приложить усилия.

Водолей

Вы почувствуете, как хорошо иметь свой дом, где вы окружены заботой и душевным теплом своих близких. Между тем, внешние обстоятельства не всегда будут складываться в вашу пользу. Звезды советуют в этот период не вступать в переговоры и не подписывать юридически обязывающие документы.

Рыбы

Вам захочется быть в курсе всех событий. Вы сможете усваивать большие объемы информации, делать быстрый анализ и выдавать точные выводы. Кроме того, у вас получится многие дела решать в параллельном режиме, ведя одновременно несколько направлений.
Источник: Znaj.ua
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