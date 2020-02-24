24 февраля 2020 года начало Масленичной недели: значение и название каждого масленичного дня

Понедельник – ВСТРЕЧА. Именно в этот день мастерят чучело, начинают печь блины, посещают родителей. Одаривают нищих только спеченными блинами, просят их помянуть в молитвах близких. Дети строят из снега горки и катаются на них.

В понедельник принято мастерить чучело и ходить в гости к родителям

Масленица – 1 марта, но предваряет её Масленичная неделя, которая начинается 24 февраля. Каждый день этой недели в народе считается наделённым определённым смыслом.

Традиции Масленицы

Известно, что в далёкие времена при праздновании Масленицы сжигали чучело. Создавалось оно из соломы, кусков ткани и старой одежды. Обычно чучело делалось так, чтобы оно напоминало женщину. Сжигание чучела на костре символизировало конец зимы и приход весны, тепла, начало работ в огороде, поле.

Языческие поверья состояли в том, что несчастье и смерть не приходят туда, где сожгли чучело.

Костры разжигали большие: чем выше костёр, тем больший урожай даст следующий год. А кроме того угольки от костра подбирали незамужние девушки, желая побыстрее найти себе пару.

Как трактуют Масленицу в наши дни

Масленица не является каноническим христианским православным праздником. Тем не менее, в народе многие считают это время – периодом очищения души перед самым важным православным праздником — Пасхой.

В эти дни принято приглашать гостей, от души угощать их вкусными блюдами. Мяса не должно быть вообще или может быть минимум его, а главные блюда в эти дни: вкусные разнообразные каши, ватрушки, пироги, рыба и самое главное – знаменитые блины.

Круглые блины, символизирующие Солнце, пекут в течение всей Масленичной недели. Каждый, сидящий у стола, должен съесть хотя бы по одному блину.

Дни Масличной недели: названия и значение

Неделя Масленицы делится условно на Узкую Масленицу — от понедельника до среды, Широкую – от четверга – до воскресенья.

Понедельник – ВСТРЕЧА. Именно в этот день мастерят чучело, начинают печь блины, посещают родителей. Одаривают нищих только спеченными блинами, просят их помянуть в молитвах близких. Дети строят из снега горки и катаются на них.

Вторник — ЗАИГРЫШ. Начинаются народные гуляния. Главное содержание этого дня – сватовство: неженатые парни и незамужние девушки высматривают себе пару. Парни делают предложения любимым сочетаться браком.

Среда – ЛАКОМКА. В этот день масштабы выпекания блинов достигают апогея. Блины служат основой установления и укрепления семейных отношений: зятья специально приходят к тёщам на блины.

Четверг – РАЗГУЛЯЙ. День начала активных гуляний, прекращение работы. Народ водит хороводы, устраиваются конкурсы, состязания, молодёжь участвует в уличных кулачных боях.

Пятница – ТЁЩИНЫ ВЕЧЕРКИ. Тёщи посещают зятьёв, да не одни, а с подругами. Их дочери стараются принято гостей от всей души, хлебосольно, душевно.

Суббота – ЗОЛОВКИНЫ ПОСИДЕЛКИ. Приём гостей, поход в гости продолжается. В этот день родственники мужа посещают золовку. Их встречают накрытые столы и радушные хозяева. Гости приносят подарки хозяйке. На столах, как во все дни Масляной недели обязательно должны быть блины.

Масленица — Прощёное воскресенье. Очень важный день, когда люди просят друг у друга прощение за обиды: и те, которые нарочито, специально, со злости нанесены, и невольные.

Самые обильные столы накрывают в этот день. С блинами выставляют рыбу заливную, ватрушки, вареники и много других вкусных, любимых блюд.

Вечером этого дня всем народом чучело сжигают.

Гулянья кончаются, масленица подошла к концу.

Масленица в столице РФ в 2020 году

В столице в РФ пройдёт фестиваль «Московская Масленица». Трудно перечислить все мероприятия, запланированные на период проведения фестиваля. Состоятся народные игры и забавы, хороводы, выступления артистов и скоморохов. Можно будет посмотреть, как работают народные мастера гончары, игрушек, росписей и поучиться на их мастер-классах. В разных местах столицы можно будет полакомиться вкуснейшими блинами и перенять опыт их приготовления. Вечером будет обряд сжигания чучела.

Такие же весёлые, многолюдные мероприятия пройдут по всей стране, в больших и малых городах.

Остаётся пожелать всем, кто планирует праздновать Масленицу: счастливо погулять и поесть вкусные блины!

Источник: TheRussianTimes