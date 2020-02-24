24.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Образование / Общество

Найдено древнейшее неопознанное существо возрастом 185 миллионов лет в Британии

15:30 24.02.2020 Фото: pxhere.com
0

Раскопки проводились на пляжах Уитби, которые находятся в британском Йоркшире. Найденное животное жило на нашей планете в юрский период.

Найдено древнейшее неопознанное существо возрастом 185 миллионов лет в Британии
Клевирас — вымерший вид головоногих, у которых не было твердой раковины и существовали они в юрский период

На днях археологи заявили, что обнаружили древнейшее в мире существо, возраст которого составляет около 185 миллионов лет. Животное жило на нашей планете в юрский период.

Как отмечается, раскопки проводились на пляжах Уитби, которые находятся в британском Йоркшире. Именно там археологи и наткнулись на несколько древних окаменелостей. Их возраст, по оценкам экспертов, составляет около 185 миллионов лет.

Найденные минералы чем-то похожи на шарики из вымышленной спортивной игры, которая фигурирует в фильме Гарри Поттера – квиддич. Следовательно, это блестящие камешки покрыты минералом, который по цвету схож с золотом. Уже позже было установлено, что это Клевирас — вымерший вид головоногих, у которых не было твердой раковины и существовали они в юрский период.

Стоит заметить, что для пляжа Уитби подобные находки — не редкость и чаще всего их можно обнаружить сразу же после шторма.

Источник: Znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы оказаться в юрском периоде?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подарю книги из библиотеки
21:07 24-02-2020
Подарю книги из библиотеки
БердскДетские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске
20:55 24-02-2020
Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
20:39 24-02-2020
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе
Перепутала коньяк с конем и заявила в полицию о его пропаже жительница Якутии
18:15 24-02-2020
Перепутала коньяк с конем и заявила в полицию о его пропаже жительница Якутии
Розыск: двое суток ищут 14-летнюю девочку в Новосибирске 2
18:00 24-02-2020
Розыск: двое суток ищут 14-летнюю девочку в Новосибирске
Странными назвали калибр российских патронов в США 1
17:45 24-02-2020
Странными назвали калибр российских патронов в США
Проснулись: на месяц раньше начали кусать жителей России клещи 1
17:30 24-02-2020
Проснулись: на месяц раньше начали кусать жителей России клещи
Напала на дрессировщика рысь на выступлении в Южной Осетии и попала на видео
17:15 24-02-2020
Напала на дрессировщика рысь на выступлении в Южной Осетии и попала на видео
Запретили передавать продукты эвакуированным из Китая из-за коронавируса в Украине
17:00 24-02-2020
Запретили передавать продукты эвакуированным из Китая из-за коронавируса в Украине
14 млн россиян занимаются спортом. Не любят тренировки на Чукотке и в Калмыкии 1
16:45 24-02-2020
14 млн россиян занимаются спортом. Не любят тренировки на Чукотке и в Калмыкии