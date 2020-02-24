Найдено древнейшее неопознанное существо возрастом 185 миллионов лет в Британии

Раскопки проводились на пляжах Уитби, которые находятся в британском Йоркшире. Найденное животное жило на нашей планете в юрский период.

Клевирас — вымерший вид головоногих, у которых не было твердой раковины и существовали они в юрский период

На днях археологи заявили, что обнаружили древнейшее в мире существо, возраст которого составляет около 185 миллионов лет. Животное жило на нашей планете в юрский период.

Как отмечается, раскопки проводились на пляжах Уитби, которые находятся в британском Йоркшире. Именно там археологи и наткнулись на несколько древних окаменелостей. Их возраст, по оценкам экспертов, составляет около 185 миллионов лет.

Найденные минералы чем-то похожи на шарики из вымышленной спортивной игры, которая фигурирует в фильме Гарри Поттера – квиддич. Следовательно, это блестящие камешки покрыты минералом, который по цвету схож с золотом. Уже позже было установлено, что это Клевирас — вымерший вид головоногих, у которых не было твердой раковины и существовали они в юрский период.

Стоит заметить, что для пляжа Уитби подобные находки — не редкость и чаще всего их можно обнаружить сразу же после шторма.

Источник: Znaj.ua