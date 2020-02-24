3 знака зодиака не способных любить

Козероги очень расчетливы и эксплуатируют все и вся, что может принести им пользу: обстоятельства, ситуации, свое социальное и профессиональное положение.

Не все знаки зодиака способны любить

Есть стереотип, что чувство влюбленности могут испытывать абсолютно все люди без исключения. Однако, в реальной жизни, не в поэзии, все далеко не так.

О том, какие знаки Зодиака не умеют любить, рассказала известная астролог Людмила Булгакова.

Козерог

О его сути говорит девиз: «Я использую». С одной стороны, они очень расчетливы и эксплуатируют все и вся, что может принести им пользу: обстоятельства, ситуации, свое социальное и профессиональное положение и, как это ни печально, отношение к ним других людям — родственникам, друзьям и любимым. Причем Козероги никогда не считают такую линию поведения зазорной, потому что — на их взгляд — в этой жизни все используют всех, и они могут только гордиться тем, что делают это первыми и получают дивиденды, которые кто-то упустил.

Близнецы

Его представители так непостоянны, что не могут определить, кого же им, собственно, полюбить, а потому не любят никого. Гоголевская Агафья Тихоновна, мечтающая об идеальном женихе и желающая присоединить губы одного к носу второго, прибавить развязности третьего и дородности четвертого, наверняка родилась под знаком Близнецов. Существующее у них внутри двоевластие (а этот знак — самый двойственный в зодиаке, Весы и Рыбы значительно уступают им в этом качестве) не дает Близнецам раз и навсегда определиться со своими привязанностями. Сегодня им нравится одно, завтра — другое.

Телец

Его представители не спешат любить, прежде всего, по причине своей приземленности и страсти к чувственным удовольствиям — хорошей еде, комфорту, сексу. Ну, а поскольку все это очень сложно сочетается с возвышенными чувствами, неудивительно, что Телец заслужил репутацию одного из самых бесчувственных знаков Зодиака. Серьезную роль в этом смысле играет неповоротливость — в данном случае, не физическая, а моральная: они не умеют общаться с представителями противоположного пола, неуклюже заводят романы и флиртуют, да и заботиться о человеке, который находится рядом, не умеют.

Источник: Znaj.ua