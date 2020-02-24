Напала на дрессировщика рысь на выступлении в Южной Осетии и попала на видео

Пользователей возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения во время представления с животным.

Мужчина получил травмы

В Сети появилось видео, как рысь набрасывается на дрессировщика в Цхинвале, куда с гастролями приехал цирк. На кадрах видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, видимо, чтобы увести за кулисы, но рысь начинает сопротивляться. В результате представитель семейства кошачьих набрасывается на мужчину, но, к счастью, ему удается увести животное со сцены.

Комментаторы сошлись во мнении, что подобные мероприятия несут большую опасность для детей. Пользователей возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения во время шоу.

«Людям лишь бы деньги заработать, а о безопасности никто и думать не хочет», — написал один из юзеров.

Источник: Спутник. Южная Осетия