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Напала на дрессировщика рысь на выступлении в Южной Осетии и попала на видео

17:15 24.02.2020 Фото: 1zoom.me
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Пользователей возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения во время представления с животным.

Напала на дрессировщика рысь на выступлении в Южной Осетии и попала на видео
Мужчина получил травмы

В Сети появилось видео, как рысь набрасывается на дрессировщика в Цхинвале, куда с гастролями приехал цирк. На кадрах видно, как дрессировщик тянет животное за поводок, видимо, чтобы увести за кулисы, но рысь начинает сопротивляться. В результате представитель семейства кошачьих набрасывается на мужчину, но, к счастью, ему удается увести животное со сцены.

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Сегодня в Цхинвале во время циркового представления, рысь набросилась на дрессировщика. В зале, судя по шуму и крикам детей, началась паника. Зрителей также возмутил тот факт, что сцена никак не была огорожена во время представления, и могли пострадать люди.

Публикация от Sputnik_Ossetia (@sputnik_ossetia)

Комментаторы сошлись во мнении, что подобные мероприятия несут большую опасность для детей. Пользователей возмутил тот факт, что между сценой и зрителями не было ограждения во время шоу.

«Людям лишь бы деньги заработать, а о безопасности никто и думать не хочет», — написал один из юзеров.

Источник: Спутник. Южная Осетия

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