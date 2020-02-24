Розыск: двое суток ищут 14-летнюю девочку в Новосибирске

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск пропавшую 14-летнюю Милану Верстакову, которая загадочно пропала 22 февраля в Новосибирске.
Приметы пропавшей девочки — рост примерно 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные окрашенные в белый цвет волосы.
Милана была одета в бордовую куртку с синими вставками, чёрные джинсы, бордовые кроссовки и тёмно-синюю вязаную шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтёрам по телефону 8-800-700-54-52
Я думаю да