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Розыск: двое суток ищут 14-летнюю девочку в Новосибирске

18:00 24.02.2020 Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт"
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Милана Верстакова ушла из дома 22 февраля на прогулку и до сих пор не вернулась.

Розыск: двое суток ищут 14 летнюю девочку в Новосибирске
Девушка ранее уходила из дома

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск пропавшую 14-летнюю Милану Верстакову, которая загадочно пропала 22 февраля в Новосибирске.

Приметы пропавшей девочки — рост примерно 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные окрашенные в белый цвет волосы.

Милана была одета в бордовую куртку с синими вставками, чёрные джинсы, бордовые кроссовки и тёмно-синюю вязаную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтёрам по телефону 8-800-700-54-52

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От редакции

Найдут ?

Аноним, 24 февраля 2020 18:25
НВР:
Я думаю да
Бред Ятина, 24 февраля 2020 18:51
Нужно воспитывать человечка, а не потворствовать его эгоизму.

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