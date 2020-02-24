Розыск: двое суток ищут 14-летнюю девочку в Новосибирске

18:00 24.02.2020 Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт" 2 6

Милана Верстакова ушла из дома 22 февраля на прогулку и до сих пор не вернулась.

Девушка ранее уходила из дома Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили в розыск пропавшую 14-летнюю Милану Верстакову, которая загадочно пропала 22 февраля в Новосибирске. Приметы пропавшей девочки — рост примерно 162 см, худощавое телосложение, карие глаза, длинные окрашенные в белый цвет волосы. Милана была одета в бордовую куртку с синими вставками, чёрные джинсы, бордовые кроссовки и тёмно-синюю вязаную шапку. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просят позвонить волонтёрам по телефону 8-800-700-54-52

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