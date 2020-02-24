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Перепутала коньяк с конем и заявила в полицию о его пропаже жительница Якутии

18:15 24.02.2020 Фото: ledokol.ua
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По факту произошедшего проводится проверка.

Перепутала коньяк с конем и заявила в полицию о его пропаже жительница Якутии
Полиция ищет спиртное

Жительница Якутии заявила в полицию о краже коня с сумкой. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте регионального управления МВД.

Отмечается, что выехавшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что заявительница ошиблась — она хотела заявить о краже коньяка. По факту произошедшего проводится проверка.

В 2015 году жители Томской области украли коня с упряжью и санями, чтобы поехать на дискотеку. Расследование, в результате которого были найдены похитители, началось после обращения в полицию директора фермерского хозяйства в селе Бабарыкино. По его словам, неизвестные увели 10-летнего жеребца по кличке Цыган, запряженного в сани. Общая стоимость похищенного составила около 50 тысяч рублей.

Животное вернули владельцу, а по факту кражи возбудили уголовное дело.

Источник: Lenta.ru

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