Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». У них двое детей — Тимофей и Мия.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный решили развестись, о своем решении пара рассказала поклонникам в Instagram. Пара заявляет, что всегда останутся близкими людьми друг для друга, а их расставание проходит «по-взрослому и с уважением», пишут Вести.ру

Муцениеце и Прилучный поженились в 2011 году, познакомившись на съемочной площадке сериала «Закрытая школа». У них двое детей — Тимофей и Мия.

Отношения двух творческих личностей не всегда были простыми. Они ссорились на людях, признавались в изменах и даже отписывались друг от друга в соцсетях. И так же бурно мирились, делая одинаковые татуировки в знак примирения.

Напомним, что Прилучный в детства жил в Бердске.