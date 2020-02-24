Документ вносит изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Кроме того, к проекту прилагаются правила распределения субсидий регионам для соответствующих выплат.

Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске

Минтруд подготовил проект постановления, который позволяет начать выплаты семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ вносит изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Кроме того, к проекту прилагаются правила распределения субсидий регионам для соответствующих выплат.

«Настоящие правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, предусмотренной указом Президента РФ», — говорится в документе.

Ранее, оглашая Послание Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года ежемесячно выплачивать средства на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Соответствующие выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума. Размер выплат составит 5,5 тысячи рублей, то есть половину прожиточного минимума.

Источник: ПГ