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Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске

20:55 24.02.2020 Фото: pixnio.com
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Документ вносит изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Кроме того, к проекту прилагаются правила распределения субсидий регионам для соответствующих выплат.

Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске
Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, Новосибирске

Детские пособия: по 5500 рублей начнут получать родители детей с 3 до 7 лет в ближайшее время в Бердске, России, НовосибирскеДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и БердскаЕщё 72 новостей

Минтруд подготовил проект постановления, который позволяет начать выплаты семьям на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Документ вносит изменения в государственную программу «Социальная поддержка граждан». Кроме того, к проекту прилагаются правила распределения субсидий регионам для соответствующих выплат.

«Настоящие правила определяют порядок предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ в целях софинансирования их расходных обязательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно, предусмотренной указом Президента РФ», — говорится в документе.

Ранее, оглашая Послание Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года ежемесячно выплачивать средства на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Соответствующие выплаты смогут получить семьи, у которых доход в месяц на человека ниже прожиточного минимума. Размер выплат составит 5,5 тысячи рублей, то есть половину прожиточного минимума.

Источник: ПГ

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