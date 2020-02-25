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Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске

11:16 25.02.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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В подсчете среднедушевого дохода не учитываются доходы дедушек и бабушек, если они живут вместе с вами, но приплюсовываются больничные листы и пособие по безработице. Размер пособия — 12 037 рублей.

Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске
По словам Светланы Казаковой, пособие на первого ребенка в возрасте до 3 лет имеют только мамы, чьи дети появились на свет с 1 января 2018 года
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске

Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и БердскаПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в БердскеЕщё 74 новостей

Детское пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 рублей получат 600 мам в Бердске.

Специалисты бердского Центра социальной поддержки населения проделали огромную работу для того, чтобы как можно больше охватить бердчан, имеющих право на эту меру социальной поддержки.

— Первое, что мы сделали, это обзвонили все те семьи, которым мы отказали в пособии в 2019 году в связи с превышением дохода. В прошлом году среднедушевой доход не должен был превышать 17 781 рублей. Сейчас же внесены изменения и максимальный среднедушевой доход, при котором назначается пособие, равен 24 972 рублям. Мы пригласили семьи прийти к нам за установлением этой выплаты в связи с повышением среднедушевого дохода. Была проведена работа с семьями, которым была приостановлена выплата, так как ребенок достиг возраста 1,5 лет. Их также пригласили в Центр. Работа с данными семьями началась еще в декабре и мы весь январь работали практически без выходных, чтобы охватить эту категорию, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» рассказала руководитель Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

В январе 105 семьям вновь назначили пособие, 11 были вынуждены отказать из-за превышения среднедушевого дохода. Всего в январе было принято 270 заявлений. Продлили пособие 160 семьям. В феврале пособие на первого ребенка получат 600 бердских семей.

Для родившихся с 1 января 2018 года

Многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Как подсчитать среднедушевой доход

Расчет среднедушевого дохода производится следующим образом. Берутся доходы всех членов семьи за предшествующий год, складываются, полученная сумма делится на число членов семьи. Получается доход в месяц на одного члена семьи. Если вместе живут мама, папа, ребенок, а с ними еще бабушка и дедушка, доходы дедушки и бабушки не учитываются.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

Что учитывают в доходах

Доход семьи включает в себя в том числе пособие по безработице, больничные листы, декларации о доходах ИП, в общем, все доходы без исключения. Если вы обращаетесь в Центр соцподдержки за пособием, вам необходимо предоставить доход семьи за последние 12 месяцев. Допустим, если приходите в марте за назначением пособия, необходимо взять доходы с марта 2019 по февраль 2020 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи со вступлением с 1 января 2020 года в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:
— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;
— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.

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От редакции

Вы получаете пособие?

Аноним, 06 февраля 2020 13:06
нормально так вполне.
молодцы, хорошая поддержка.
а остальным не стоит завидовать, ведь зависть - очень плохое чувство
Аноним, 07 февраля 2020 09:51
Хорошая поддержка молодым за счёт пенсионеров...у тех пенсии отобрали за счёт увеличения возраста
Аноним, 07 февраля 2020 11:54
Хорошая ..у бабушек ваших отняли и вам дали. И с вами так же поступят
Аскер Убых, 08 февраля 2020 00:16
А, что дети рождённые до 2018 не граждане страны????
Алексей, 08 февраля 2020 01:32
Ложь наглая ложь в соц защите сказали нет ещё никаких распоряжений и тарифов нет
Аноним, 08 февраля 2020 10:46
Никакой лжи, все верно в статье. Мы уже получаем пособие на первого ребенка с января 2020 через соцзащиту. Раньше доход превышал прожиточный минимум и не платили.
Натали, 10 февраля 2020 23:22
Да 1 есть хочет ,а два ребенка нет.Зашибись на какие деньги жить.
Михаил, 06 февраля 2020 13:12
Прям от Путина, он лично из своего кармана выдавать будет? Я думал мы сами себе эти пособия выдаем, платя огромные налоги и оплачивая всё по сверх завышенным ценам. Не плохо он оффшоры свои пополнил, если может целой стране выплачивать)
1, 06 февраля 2020 16:32
Все хорошее - мы сами себе делаем, все плохое - Путин. Ок, ясно.
Аноним, 06 февраля 2020 17:07
Вы всё перепутали. Как раз наоборот. Всё плохое - поляки, Сталин, Ленин, правительство РФ, министры, народ РФ. Всё хорошее - еслинеонтокто?
Петровна, 07 февраля 2020 12:35
Что вы городите ? Какие " огромные" налоги вы платите ? Вы понятия не имеете, что в России самые низкие налоги, по сравнению с другими странами.
Да и ноют о " налогах, которые МЫ поатим" чаще всего те, кто не работает и на пособие детей живет
Михаил, 07 февраля 2020 14:10
Петровна, идите лучше смотреть телевизор, там Путин сейчас выступает с очередными сказками про красивую жизнь. Вы видимо из тех, кто думает, что единственный налог - это НДФЛ. В той же Германии, доходы до 750 евро (52 тыс.руб.) в месяц вообще не облагаются налогом, а у нас дерут даже с тех, кто работает за МРОТ.
Аноним, 07 февраля 2020 14:47
Миша, вам не нравится чужое мнение и вы, видимо, платите налог на "прибылЯ"? Или нравится не платить налог на недвижимость?
Я, 08 февраля 2020 13:15
Кость с барского стола взамен на "пакетное голосование " по конституции , добро пожаловать в рабство !
Я, 08 февраля 2020 13:19
И дальше что , после семи лет что ? Лучше пускай уровень жизни населения улучшают а не подачки кидают
Олеся, 08 февраля 2020 15:52
До 450 не облагается вообще. 750 облагается
АБВ, 06 февраля 2020 16:20
Уравниловка сильно бедных и просто бедных. А если не уложишься на +100 руб. в расчитываемую норму? Лучше бы как во всем мире платили достойную зарплату всем работающим- и не было бы этого 'меценатства" с одной стороны, и унижения с другой...
Лана, 07 февраля 2020 11:25
Лучше бы вернул заводы и фабрики и убрал сетевиков из страны и микробанки тогда может народ бы и жил достойно
Аноним, 07 февраля 2020 12:40
Лана, одна из микрофинансовых организаций работает на деньги бывшей жены Путина. Что вы в таком случае от Путина хотите? Чтобы он "своих сдал"? Ага, щазззз... Ждите!...
Аноним, 08 февраля 2020 10:53
100 процентов поддерживаю. Вместо этих подачек (пособий) надо дать людям заработать. Эти гос.пособия провоцируют социальное иждивенчество. Какой смысл работать, если зарплата и пособие почти равны?
Павел, 09 февраля 2020 15:16
Какие 100 руб? У нас 40 копеек лишние и нам отказали.
Аноним, 06 февраля 2020 17:05
"Как во фсём мире"...гы-гы-гы.
Наталья, 06 февраля 2020 19:26
А если второй ребенок родился после 1 января 2018 года,получается ни каких выплат до 3-х лет не положено?!
Валя, 06 февраля 2020 20:05
На второго, если не ошибаюсь, то можно оформить выплату ежемесячную с материнского капитала.
Аноним, 06 февраля 2020 19:27
НВР:
Нет, мой ребёнок родился в 2017 году, наверное от этого он перестал считаться ребенком
shyr7077, 06 февраля 2020 20:54
Аналогично, как то странно и обидно. Почему вот так (
Аноним, 07 февраля 2020 10:42
Раньше была статья,что на детей,родившихся в 2017 году тоже должно выплачиваться пособие (до 3 лет), нам 3 года в ноябре исполняется и мы не попадаем? А теперь уже 2017 год во внимание не берется( Может они что-то не понимают? или может я не правильно поняла? А пособие,которое с 3 до 7 лет? что с ним?
Лиса, 07 февраля 2020 14:54
Так интересно выплачивается же за второго и т.д не понимаю причём тут когда родился первый! В декрете же сидим ни с первым
Валентина, 07 февраля 2020 19:04
Да самое обидное, что дети которые родились в 2017 году детьми не считаются, а как говорят, вы рожайте побольше через год опять что нибудь придумают что бы не платить! 6!!
Наталья, 09 февраля 2020 19:41
Тоже самое....ребенок родился в ноябре 2017 года.он что не ребенок?Есть те кто не работали но получать пособие будут до 3 лет.зачем на работу выходить раньше если зп такая же?лучше дома с ребёнком.Видимо Путин других детей детьми не считает....вот такая вот политика у них...
Елена, 06 февраля 2020 19:28
НВР:
Нет я не получаю пособие, так как мой ребёнок родился в 2017 году и от этого он видимо перестал считаться ребенком ‍♀️‍♀️‍♀️
Аноним, 06 февраля 2020 21:11
а наши дети рождались сразу взрослыми - у нас не было ни материнских капиталов. ни компенсации за детский сад. ни бесплатных учебников и т.д.
зато мы сами резко помолодели - так как пенсии тоже не будет
Аноним, 06 февраля 2020 21:16
А мой 2005,и представьте себе даже до 1,5 лет ничего не получали.Вот представьте,как ужасно жили,вообще от государства на детей ничего не получали-ни пособий,ни маткапиталов,вообще ничего.Как выжили,никто не знает...
Аноним, 07 февраля 2020 09:42
Да чего же не знает? Я прекрасно помню. Сейчас путриоты рассказывают о благословенных 2000-ых и проклятых 90-ых, а я помню как одни мотались в Египет раз в год, другие - меняли бушные япономарки, кто-то расширялся раз в два года.... А мы экономили каждую копейку. Потому что ребёнок и - платные кружки, платные анализы у докторов, платное лечение, платная детская еда, памперсы как отдельная статья расходов, а ещё заплати за аренду квартиры, за квартплату, за еду, за то за сё, ну и если ты "состоятельный человек", то накопи на первоначальный взнос (про ипотеку тогда можно было мечтать).

удалено
Аноним, 08 февраля 2020 17:35
Мой родился 2017,первый 2010.И мы не имеем право. Это нарушение прав обоих детей РФ.
Аноним, 06 февраля 2020 21:15
НВР:
Нет, у меня второй ребёнок родился в 2018 годк
Аноним, 06 февраля 2020 21:23
Непоиму у меня двое один 17 год другой 18 год мне не положено что-ли
Ага зато в армию загребут. Потому что положено., 07 февраля 2020 23:20
Зато в армию загребут. Положено!
Нат, 08 февраля 2020 09:40
У меня для в 18году,один в январе второй в декабре.и мне только за одного платят до трёх лет.который в декабре родился.
Аноним, 08 февраля 2020 11:04
Дорогие мамочки, пособие на первого и второго ребенка - это разные вещи. На первого ребенка пособие платит государство через соцзащиту с учётом доходов вашей семьи, на второго Пенсионный фонд из вашего мат.капитала, по сути вашими деньгами, которые вы могли бы потратить на другие цели.
Пензионерка, 08 февраля 2020 12:08
Ага, и служба в армии теперь в трудовой стаж не входит! Получается, как служить ! Получается, как служить - обязан долг Родине отдавать, а как в стаж - так хрен.
Аноним, 08 февраля 2020 13:04
Одному положено, другому нет. Один, как читает государство нуждается в поддержке, а второй нет. Сам как-нибудь вырастет.
Алёна, 14 февраля 2020 09:00
Не знаю я получила на всех детей поуходу и сестра первого ребенка раздела в2003году и палучяла правда не много 800рублей
Сабина, 06 февраля 2020 21:51
У меня четверо детей я и муж не работаем детем моим 13 12 10 4той 7 месяц мне положено это пособие.
Ольга, 07 февраля 2020 03:59
Четверо детей и оба не работаете? Это конечно капец, а не пробовали работать??? Сначала рожают пачками, а потом спрашивают положено ли им что-то? Вы для кого рожаете, спрашивается?
Ольга, 08 февраля 2020 12:15
Работайте а то нарожают 20 и хотят от государства жить
Аноним, 06 февраля 2020 22:18
Мы с мужем в их схеме махинации ни чего не поняли то есть Владимир Владимирович два пальца отрубил один палец оставил потому что любит а народу что делать. Путин не бери налоги и нашим детям хватит этих денег для наших детей.мы вымаливае их у вас столько бумаги даже в туалет не отнести за год
Аноним, 06 февраля 2020 22:19
НВР:
Нет не получаю
Аноним, 06 февраля 2020 22:32
НВР:
Нет
Инна, 06 февраля 2020 22:35
Ребёнок рождён в 2018 году, сейчас нам 1,7, капитал использовали в ипотеку. Никакие пособия не получаю, очень тяжело.... Сидим последний хлеб с водою доедем. Пошла в соц защиту, а у супруга доход превысил! В то что налог бешеный и помимо него зарплату эту теребят %сюда %туда! За ипотеку заплати, за кредит отдали, и сидим в проголодь. Садик ещё не скоро.... Как хочешь так и живи

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