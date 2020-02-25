Пособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в Бердске

В подсчете среднедушевого дохода не учитываются доходы дедушек и бабушек, если они живут вместе с вами, но приплюсовываются больничные листы и пособие по безработице. Размер пособия — 12 037 рублей.

По словам Светланы Казаковой, пособие на первого ребенка в возрасте до 3 лет имеют только мамы, чьи дети появились на свет с 1 января 2018 года

Детское пособие на первого ребенка до 3 лет в размере 12 037 рублей получат 600 мам в Бердске.

Специалисты бердского Центра социальной поддержки населения проделали огромную работу для того, чтобы как можно больше охватить бердчан, имеющих право на эту меру социальной поддержки.

— Первое, что мы сделали, это обзвонили все те семьи, которым мы отказали в пособии в 2019 году в связи с превышением дохода. В прошлом году среднедушевой доход не должен был превышать 17 781 рублей. Сейчас же внесены изменения и максимальный среднедушевой доход, при котором назначается пособие, равен 24 972 рублям. Мы пригласили семьи прийти к нам за установлением этой выплаты в связи с повышением среднедушевого дохода. Была проведена работа с семьями, которым была приостановлена выплата, так как ребенок достиг возраста 1,5 лет. Их также пригласили в Центр. Работа с данными семьями началась еще в декабре и мы весь январь работали практически без выходных, чтобы охватить эту категорию, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» рассказала руководитель Центра социальной поддержки населения Светлана Казакова.

В январе 105 семьям вновь назначили пособие, 11 были вынуждены отказать из-за превышения среднедушевого дохода. Всего в январе было принято 270 заявлений. Продлили пособие 160 семьям. В феврале пособие на первого ребенка получат 600 бердских семей.

Для родившихся с 1 января 2018 года

Многие бердчане, чьим детям не исполнилось 3 лет, хотят получать данное пособие, но не учитывают один нюанс: закон касается только тех, у кого первый ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. Поэтому даже если ребенку и нет 3 лет, но он родился в 2017 году, пособие не положено.

Если пособие было приостановлено в связи с достижением ребенком 1,5 лет, и мама пришла за назначением пособия ребенку до 3 лет, оно возобновляется с 1 января 2020 года. За оставшиеся в прошлом году месяцы выплату не назначают.

Как подсчитать среднедушевой доход

Расчет среднедушевого дохода производится следующим образом. Берутся доходы всех членов семьи за предшествующий год, складываются, полученная сумма делится на число членов семьи. Получается доход в месяц на одного члена семьи. Если вместе живут мама, папа, ребенок, а с ними еще бабушка и дедушка, доходы дедушки и бабушки не учитываются.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

Что учитывают в доходах

Доход семьи включает в себя в том числе пособие по безработице, больничные листы, декларации о доходах ИП, в общем, все доходы без исключения. Если вы обращаетесь в Центр соцподдержки за пособием, вам необходимо предоставить доход семьи за последние 12 месяцев. Допустим, если приходите в марте за назначением пособия, необходимо взять доходы с марта 2019 по февраль 2020 года.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в связи со вступлением с 1 января 2020 года в силу Федерального закона от 2 августа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка будет возникать в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты (в 2020 году этот размер равен 24 972 рублям).

Гражданин имеет право подать заявление о назначении выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Прием документов будет производиться с января 2020 года. При этом пакет документов, необходимых для назначения ежемесячной выплаты, сохраняется в прежнем объеме:

— документ, удостоверяющий личность, место жительства (пребывания) или фактического проживания заявителя;

— свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;

— документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

— сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

— документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

В случае подачи заявления по месту фактического проживания, в качестве документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новосибирской области, может быть представлено решение суда.

Ежемесячная выплата будет назначаться на срок до достижения ребенком возраста одного года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем на срок до достижения им возраста трех лет и представляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

Выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.