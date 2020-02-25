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Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска

11:22 25.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Малоимущим семьям не нужно будет собирать кучу бумажек благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия. Дотаточно подать заявление на Госуслугах, а ведомства выяснят — какой официальный доход у семьи.

Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
На путинские пособия могут претендовать семьи с детьми от 3 до 8 лет
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска

Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и БердскаПособие на ребенка до 3 лет: Семья с доходом в 74 916 руб. получит деньги от Путина в России. И в БердскеЕщё 74 новостей

Оформление пособия на детей от трёх до семи лет будет осуществляться в заявительном порядке, причём заявление можно будет подать не выходя из дома — через сайт госуслуг. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ранее о таком поярдке назначения пособия говорил глава Минтруда Антон Котяков.

Ярослав Нилов отметил, что это «абсолютно правильный подход», и считает, что «снижение ненужной бюрократической нагрузки» должно распространиться и на остальные соцвыплаты. По его словам, не надо заставлять людей брать кучу справок, тратить на них деньги. Это неудобно, потому что на это уходит много времени, потом пока одна справка на руки попадёт, у другой уже истечёт срок давности:

— Это ещё Дмитрий Медведев говорил на одном из совещаний: не надо делать из людей курьеров, всю информацию можно на чиновничьем уровне получать.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ежемесячные пособия семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет предложил выплачивать президент Путин в своем послании к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Новые выплаты на детей от 3 до 7 лет введут с 1 января 2020 года, то есть задним числом, когда закон вступит в силу. Президент распорядился откорректировать федеральный бюджет, чтобы начать выплату пособий с 1 января.

Но как тогда получить выплату на детей до 7 лет, недоумевают жители Бердска. Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», на сайте портала Госуслуг пока еще нет новой функции — направить заявление на назначение пособия с 3 до 7 лет ребенка.

Но, теоретически, такая простая схема назначения пособия возможна благодаря созданной в 2010 году системе межведомственного электронного взаимодействия. Система позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, банкам, внебюджетным фондам, и прочим участникам обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг гражданам и организациям, в электронном виде.

Вполне возможно, что малоимущим семьям будет достаточно предоставить лишь заявление на пособие, а налоговая служба, по соглашению с ответственным за путинские пособия органом, предоставит данные о налогах отчисляемых с заработной платы заявителя.

Благодаря работе этой системы, россияне избавлены от необходимости собирать документы в различных государственных органах. Теперь, обращающийся за государственной услугой, должен предоставить только документы личного хранения, например, паспорт, свидетельство о рождении. Все остальные справки собирает само ведомство. При этом государственный орган не вправе требовать от граждан или организаций, обратившихся за госуслугой, сведения, которые уже имеются в распоряжении другого государственного органа.

Однако руководитель межрайонной ИФНС России № 3 по Новосибирской области Елена Перемитина пока не готова прокомментировать, как в данном случае будет происходить взаимодействие между ведомствами:

— Поскольку в настоящий момент законодательства по поводу выплат не принято, то и подзаконных актов, регламентирующих подачу заявления, их подтверждение, взаимодействие с государственными органами — нет. На мой взгляд, обсуждать, как могло бы быть — рано. Даже федеральный закон на сегодняшний день не принят, — резюмировала Елена Перемитина в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент России заявлял: чтобы получить детское пособие от 3 до 7 лет, нужно подать заявление, а также указать свой официальный доход. Президент планирует сделать процедуру выплаты детского пособия с 3 до 7 лет максимально удобной и простой для граждан — без очередей и преград.

Размер пособия с 3 до 7 лет с 1 января 2020 года

Суммы выплат будут разными в зависимости установленного прожиточного минимума в каждом регионе. В этом году размер пособия составит половину прожиточного минимума установленного на ребенка в каждом регионе. Так, в 3 квартале 2019 года в Новосибирской области прожиточный минимум на ребенка составил 11 698 рублей. То есть малоимущие семьи могут рассчитывать на 5849 рублей ежемесячно на каждого ребенка. А в следующем году, возможно, пособие вырастет до 100% прожиточного минимума на ребенка.

Кто получит пособие на ребенка с 3 до 7 лет в 2020 году

Выплаты получат семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. То есть у семьи должна быть действительно очень сложная ситуация. Ведь прожиточный минимум на душу населения по состоянию на 1 января 2020 года составляет всего 11 185 рублей в среднем по России.
Идею президент озвучил, но пока нет порядка расчета нового пособия. Ниже мы привели пример, исходя из уже известных правил расчета пособий для малоимущих семей. Как только появится порядок расчета для детских пособий до 7 лет, мы сразу сообщим об этом и приведем точные инструкции. Следите за новостями.

Пример, как определить право на пособие от 3 до 7 лет

В Новосибирской области в семье из трех человек работает только папа, а мама находится в отпуске по уходу за ребенком. При этом отец семейства получает зарплату в размере 27 000 рублей. В регионе прожиточный минимум для трудоспособного населения – 12 216 рублей.
12 216 рублей х 3 чел. = 36 648 рублей.
Мама имеет право получить детское пособие с 3 до 7 лет с 1 января, так как зарплаты отца не хватает, чтобы покрыть прожиточный минимум на каждого члена семьи.

Что делать, если нет справки о доходах

Если мам нигде не работала и у нее нет трудовой книжки, она должна написать объяснительную в Центре соцподдержки населения. Если не работает, но есть трудовая книжка, то специалисты делают ее копию и прикладывают к документам.

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От редакции

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Аноним, 18 февраля 2020 15:54
Только два вопроса:
Откуда у Путина столько денег и
Почему Россия, Бердск и Новосибирск перечислены через запятую?
Аноним, 18 февраля 2020 22:00
Пора переходить на новояз - Деньги от Путина - Путинки -
Деньги налогоплательщиков, которые он присвоил и сейчас распоряжается по своему усмотрению.
Светлана, 22 февраля 2020 11:38
Про запятую
А Ростов тоже нищий, почему здесь выплат нет, 22 февраля 2020 11:59
В Ростовской области тоже нищих полно, почему выплаты только в Бердске, Новосибирске
Мишка, 22 февраля 2020 17:20
Потому что дотаточно
татьяна, 22 февраля 2020 20:49
Здраствуйте у меня муж работает но не официально а я домохозяйка и трудовую книжку и стаж не имею нам будут такие выплоты
татьяна, 22 февраля 2020 20:53
Мы живем в башкирии белокатайском районе этот закон уинас уже есть или нет
Мария., 22 февраля 2020 22:02
Почему индексирую мат капитал только тем кто рожал 2018, 2019г? И про детское пособие с 3 до 7 лет совсем не понятно кому будут выплачивать. Какие года входят?
Ната, 18 февраля 2020 23:16
Только резину тянут.люди в ипотеках из за этой системы уже февраль проходит а все нет приказа.видимо электронка полгода идет.и детей видимо в школах лет 10 еще кормить не будут.потом люди забудут и мазнут рукой
А вы знали, 22 февраля 2020 23:47
А вы знали подочто ипотеку берете.одни нахлебники. Заработались мрази все. Зарплаты по-черному получают. Налоги не платят. Но от государства ждут.
Лена, 19 февраля 2020 01:25
Договаривайте до конца, что деньги эти из их собственного материнского капитала. Чем больше потратят сейчас на подгузники, тем меньше получат потом.
Никто ничего на вас не тратит х)
Аноним, 20 февраля 2020 18:19
Из мат капитала до 3 лет пособие на второго (на первого от государства). А с 3 до 7 от государства.
Наталья, 21 февраля 2020 17:53
Если вторые дети да. И путинские (с 1.5 до 3), и с 3 до 7. Но я думаю, скоро все пособия на всех детей начнут давать из мат капа так как его теперь можно получить и с первым ребенком.
Светлана, 22 февраля 2020 15:51
Уже кто пробовал подавать, в том числе и мы с 3-7 у всех лишние 98, 100,120 рублей, поэтому выплаты не положены. А могли бы и меньше на эту разницу платить. ВСЁ для людей
Вячеслав, 22 февраля 2020 22:31
Деньги на мат.капитал берутся из пенсионного фонда. Мы платим сами себе, а путин сам по себе и с друзьями
Аноним, 19 февраля 2020 07:09
Внедряемая последнее десятилетие "цифровизация" пока ещё ничего не упростила и не ускорила. Просто добавила всем кучу новых проблем иновой работы на всех уровнях.
Диана, 19 февраля 2020 11:20
А если девушка мать одиночка и мало имущия. И у неё нет справки с работы так как она не работает и не работала официально. Положены ей пособие или нет?
Анна, 19 февраля 2020 20:52
Один вопрос: как Вы жили до сих пор?
Светлана, 20 февраля 2020 07:43
Положено конечно просто возьмёте справку с цзн что не работали и не состоит у них на учёте и все
Аноним, 20 февраля 2020 09:25
Света, тогда она точно НЕ получит пособие.
Аноним, 21 февраля 2020 16:03
Возьмите справку с центра занятости, и все пособия вам начисляются, я сама так получаю
Елена, 22 февраля 2020 16:18
А девушке надо было думать башкой,когда она работала неофициально и не платила налог государству . А с какой стати теперь государство должно ей платить?
Анна, 22 февраля 2020 18:06
Если у Вас нет подтверждённого дохода, конечно будете получать.Вы внимательно все читайте или в школе не учились.
Яяя, 19 февраля 2020 14:09
Так что с материнского капитала будут вычетать??
Шлямбур, 19 февраля 2020 14:51
Из пенсионных накоплений, примороженных )))
Анастасия, 19 февраля 2020 23:47
Нет
Аноним, 19 февраля 2020 23:36
НВР:
Да
Аноним 2020, 22 февраля 2020 17:55
"НЕ РАБОТАЕТ" раздельно !
Аноним, 20 февраля 2020 02:03
Привет всем можно сказать если мать одиночка с 4 детьми офицально неработает то ана может палучить эти пособия
Ирина, 20 февраля 2020 10:55
Меня тоже интересует этот вопрос. Постоянно пишут только про полную семью. Но есть же ещё и не полные семьи.
Аноним, 20 февраля 2020 11:13
разумеется. странный вопрос.
особенно учитывая, что мать одинокая с 4 детьми должна давно уже и так все получать
Букабака, 21 февраля 2020 18:34
Ещё эта мать, видать в школе не училась
Юля, 22 февраля 2020 13:31
Как-то странно звучит: одинокая мать с 4-мя детьми...
Кристина, 22 февраля 2020 19:54
НВР:
Да
Аноним, 20 февраля 2020 10:04
НВР:
Даа
Аноним, 20 февраля 2020 11:42
НВР:
Буду пользоваться
Аноним, 20 февраля 2020 12:26
С кокого года рождения ребёнок должен быть?я слышала что с 2018 чтобы получать пособие. А если ему сейчас 4 года тогда что?
Елена, 21 февраля 2020 08:36
С 2012 года
Анна, 22 февраля 2020 18:08
Указано до семи лет,а Вашему нет семи.Включайте мозги
Светлана, 20 февраля 2020 14:20
А жителям Башкирии не будут получать такое пособие? Доходы ниже прожиточного почти в каждой семье!
Скажите, 20 февраля 2020 15:29
Скажите пожалуйста я рожала в 2016 году мать одиночка отец ребёнка даже не вписан в свидетельство о рождении мне положено эти выплаты?
Анна, 22 февраля 2020 18:09
Светлана,а Башкирия не Россия?
Кристина, 20 февраля 2020 14:47
Мы на ямале уже такие пособие получили за 2 мес
Аноним, 21 февраля 2020 02:02
А как вы получили это пособие если ребёнку ещё только год с небольшим если эта выплата с трёх лет или я чего-то пропустила?
Ирина, 24 февраля 2020 03:34
А как они высчитывпют доход?за год или с момента подачи заявления?
Zara, 20 февраля 2020 14:47
Когда уже можно будет подавать документы на это пособие?Всегда спрашиваю в соц защите а у них ещё не утвердили!!!
Юлия, 20 февраля 2020 14:52
У меня дочери 5 лет, сыну 4 года, интересно мы попадаем под эту категорию, работает муж, я стою на бирже.
Любовь, 20 февраля 2020 15:07
Здравствуйте.Первым сыном я мама одиночка,сейчас ему 12 лет.Вторым сыном ему сейчас 5 лет,я в разводе.с декабря поставили Аутизм младшему(инвалидность дали на 5 лет).Официально никогда не работала и трудовой не имею..Положены ли мне детские?..И какие ещё есть льготы?
Стю, 22 февраля 2020 23:23
Вы пенсионном фонде офорленны по уходу за ребёнком инвалидом? Если да то это и есть ваше "трудоустройство", если нет оформляйте.
Аноним, 20 февраля 2020 15:09
А пособие будет до 7 лет включительно,т.е.7 лет и 12 месяцев или 6 лет и 12 месяцев?

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