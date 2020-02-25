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Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке

11:48 25.02.2020 Фото: pixabay.com
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Приступая к посадке рассады, также нужно учитывать особенности климата своего региона. В южных, средних, а также северных регионах благоприятные даты для посева рассады могут быть разными. Поэтому приступать к посадке, прежде всего, нужно в соответствии с ними.

Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке
Приступая к посадке рассады, также нужно учитывать особенности климата своего региона

Календарь 2020 года посева семян на рассаду является незаменимым помощником для огородника и садовода. Считается, что лунные отливы и приливы благоприятно воздействуют на рост всех живых организмов. Именно по этой причине многие садоводы во время планирования посадки опираются на лунный календарь. Однако есть еще немаловажные факторы, которыми необходимо руководствоваться.

Особенности посева семян на рассаду
Приступая к посадке рассады, также нужно учитывать особенности климата своего региона. В южных, средних, а также северных регионах благоприятные даты для посева рассады могут быть разными. Поэтому приступать к посадке, прежде всего, нужно в соответствии с ними.

Однако случается, что вовремя высеяли рассаду, а в результате урожай получился слабым. К примеру, у моркови и свеклы шикарная ботва, а корнеплоды слишком маленькие. Вероятно, во время посадки была выбрана неподходящая лунная фаза.

Чтобы рассада хорошо выросла, нужно придерживаться некоторых важных моментов. В первую очередь, выбирать семена только проверенных производителей. Большое значение имеет почва для рассады, которую можно приобрести в супермаркете или смешать все самому. В нее должны входить следующие компоненты: торф, дерновый грунт и перегной.

Для посадки рассады не менее важна правильно подобранная емкость. Это могут быть горшочки из бумаги, торфа, а также особые контейнеры.

Безусловно, также следует учитывать благоприятные дни для посадки. При этом стоит обращать внимание не только на сорт культуры, но и область, где она будет прорастать.

Благоприятные дни для высевания перца на рассаду
К посадке семян перца приступают не позже первой декады марта или лучше всего в феврале. Благодаря этому семена перца успеют хорошо вызреть на протяжении 15 недель, а уже их плоды можно будет ожидать в первой половине лета.

Как правило, на упаковке зафиксирована приблизительная дата посадки, которую можно сверить с лунным календарем и выбрать благоприятный период. Однако нужно учитывать, что семена перца прорастают очень долго. По этой причине перед высеванием их необходимо прорастить в течение 3 дней.

Если высевать перец на восходящую фазу Луны, то у рассады будет сильная прикорневая система. К благоприятному периоду для посева семян данного овоща на рассаду в феврале относятся: 1, 2, 3, 6, 7, 24, 25, 28, 29. А в марте – 1, 4, 5, 6, 27, 28 числа.

Когда лучше всего сеять семена баклажанов для рассады
Баклажан является очень капризным овощем, поэтому к его посадке стоит приступать с 27 по 29 января или 6, 7, 24-25 февраля. Рассаду пересаживают в грунт через 70 дней после этого. В средних регионах к посадке баклажанов приступают в мае, в северных – 1 декада июня, а на юге страны – вначале апреля.

Чтобы узнать приблизительное время посева, необходимо из планируемого периода пересадки в грунт вычесть 70 дней, на протяжении которых данный овощ можно вырастить в домашних условиях.

Благоприятные периоды для выращивания помидоров для рассады
От того, где будут выращены томаты – в тепличных условиях или открытом грунте – зависит их время посева. На упаковке обозначается всегда период созревания томатов, который учитывает время возникновения всходов до момента сбора плодов.

После посева всходы, предварительно замоченные в теплой воде на ночь, появляются максимум на 5-й день. Плоды раннего сорта томатов можно собирать уже спустя 100 дней после появления всходов, а среднеспелые – на 120-й день, позднеспелые – на 140-й день.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что уже посадили?

Аноним, 22 февраля 2020 11:41
НВР:
Перцы и баклажаны
Аноним, 22 февраля 2020 12:18
Посадил своего соседа за плохое поведение .
Егор, 22 февраля 2020 12:19
Посадил свою жену за плохое поведение.
Аноним, 22 февраля 2020 15:26
НВР:
Петунию, лук, перец
Аноним, 22 февраля 2020 18:19
Перец,петунию,ялтинский лук,лаванду
Аноним, 22 февраля 2020 18:47
НВР:
Замочили семена пять дней назад. Купленные ещё себя не показали, а свои начали пылупляться.
Аноним, 22 февраля 2020 21:54
НВР:
Перец
Аноним, 22 февраля 2020 21:57
НВР:
Помидоры
Аноним, 22 февраля 2020 22:32
НВР:
Да
Людмила, 22 февраля 2020 22:34
НВР:
Баклажаны, перец, помидоры поздние
Аноним, 22 февраля 2020 22:35
НВР:
Баклажаны
Аноним, 22 февраля 2020 23:02
НВР:
Лук эксибишен, лук порей, комнатные огурцы, ранние томаты дня теплицы
Аноним, 23 февраля 2020 00:26
НВР:
Сельдерей .
Аноним, 23 февраля 2020 01:08
НВР:
Баклажаны, перец,петунью
Аноним, 23 февраля 2020 01:22
НВР:
Перец колокольчик и баклажаны
Аноним, 23 февраля 2020 03:57
НВР:
Я уже посадила горошек)))
Аноним, 23 февраля 2020 08:50
НВР:
Землянику
Аноним, 23 февраля 2020 13:30
НВР:
Перец, баклажаны, помидоры, цветы однолетки, двухлетки.
Светлана, 23 февраля 2020 18:57
НВР:уже высадила семена перца на рассаду.
Ау
Аноним, 24 февраля 2020 12:26
НВР:
Цветы
Аноним, 24 февраля 2020 16:49
НВР:
Канабис

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