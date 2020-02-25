Видеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки

Вице-мэры города Жанна Шурова и Владимир Захаров отправились в бердский гарнизон, чтобы убедиться — стройка для будущих заключенных не ведется, а кроме собак, сторожа и налоговиков на военных объектах никого нет.

Бывшая вертолетная часть Бердска — территория Минобороны

Тишь да гладь — именно так можно описать атмосферу бердского гарнизона, где раньше располагались казармы 337-го вертолетного полка и бердской бригады спецназа. Тишину нарушает лишь лай собак, которые уже давно здесь обжились.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова вместе с «Курьер. Среда. Бердск» побывали сегодня, 21 февраля, на бывшей воинский части Бердска. Поводом послужили сообщения жителей военного городка о том, что на базах ведутся строительные и ремонтные работы.

Напомним, на прошлой неделе Бердск всколыхнула новость о том, что здания бывших казарм передали ГУФСИНу для колонии или исправительного центра. Предполагалось, что уже совсем скоро здесь обоснуются заключенные. И это очень не понравилось бердчанам. Власть Бердска, губернатор Новосибирской области и руководство ГУФСИН опровергли информацию. Как заверил жителей мэр Бердска Евгений Шестернин — колонии или исправцентра никогда не будет в Бердске.

Однако некоторые жители города сомневаются в этом и не верят словам чиновников. Общественница Наталья Слесарева организуют рабочую группу. Жители города собираются выходить в пикеты и на митинги.Здание базы спецназа ГРУ отдали налоговой под архивы

Казарму отдали налоговой

Автор видео Марина Волкова



Как оказалось, надобности в этом нет. Одно из 4-этажных зданий на территории бывшей бригады спецназа ГРУ сегодня действительно занимает налоговая архивная служба под руководством ФКУ «Налог сервис». При этом ее руководство располагается в Москве. Владимир Захаров и Жанна Шурова пообщались с сотрудниками архива:

Мы функционируем уже как год. Работа кипит. Нас никто никуда не выгоняет. Читали в СМИ о возможном появлении колонии здесь, но, сомневаюсь, что это реально. У нас все хорошо. Вот только с собаками соседствовать страшно. Ходим до КПП с палками, — рассказала сотрудница архива сегодня, 21 февраля.

Владимир Захаров отметил, что животные стерилизованные и чипированы. Однако бояться есть чего — собаки недружелюбно лаяли и рычали на незваных гостей, демонстрируя, что вход посторонним строго запрещен.

Ремонтных или строительных работ на военном объекте замечено не было.

Автор видео Марина Волкова



Не дождались старшего прапорщика

Заместители главы города побывали и на месте, где когда-то дислоцировался 337-й вертолетный полк. Но здесь все оказалось сложнее. Сторож на КППП не пропустил власть Бердска на территорию Минобороны, но сделал звонок своему руководству — загадочному старшему прапорщику Тюрину. Военный пообещал приехать и прокомментировать шумиху вокруг базы. Однако спустя 30 минут, так и не дождавшись старшего прапорщика, Жанна Шурова и Владимир Захаров попрощались со сторожем.

— Никогда здесь такие объекты не будут. Не позволят, — бросил на прощание сторож.

Стоит отметить, что и на этой территории никакого строительства не было замечено.

Колонии не будет в Бердске

Автор видео Марина Волкова



— Власть Бердска отреагировала на сообщения СМИ. Не смотря на то, что прошла сессия депутатов, на которой глава города дал исчерпывающую информацию, появились сведения и недоверие, что здесь ведутся строительные или ремонтные работы для заключенных. Мы приехали сюда и посмотрели, что никакие работы на обоих объектах не ведутся. Мы хотим успокоить уважаемых бердчан, у нас все в порядке. Никаких действий администрация не позволит здесь совершать для устройства здесь жизни заключенных. Это исключено. Это подтвердил и губернатор нашей области и Андрей Парфенов. Все в порядке. Мы ставим точку. Ситуация находится под контролем администрации. Хотим обратиться к бердчанам, которые подогревают эту тему различными слухами и призывами к митингам, нет причин для беспокойства.

Накажут за несанкционированный митинг

Тем не менее, люди не верят, что на бывшем гарнизоне не появятся зэки. Проводят аналогию с законами о пенсионной и мусорной реформах, поэтому намерены стоять в одиночных пикетах и организовать митинги.

Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН в минувший четверг, 19 февраля.

Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Если митинг не санкционирован это нарушение административного законодательства. И глава города давал комментарий, что тема с возможным размещением в Бердске колонии и исправительного центра купирована. Официальные лица ГУФСИНа давали сведения, что повода для беспокойства нет. При мониторинге СМИ в книге учета сообщений о преступлениях в Бердске задокументирована информация, по которой проводим проверку. Проверка проводится в отношении граждан, которые собираются проводить несанкционированные митинги. Этим действиям будет дана правовая оценка и если будут установлены виновные лица, они будут наказаны. Если же он все-таки состоится, то несанкционированный митинг будет зафиксирован и меры будут приняты. Но в случае, если будет нарушен закон, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Автор видео Марина Волкова

