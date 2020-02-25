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Видеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки

21:30 25.02.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Вице-мэры города Жанна Шурова и Владимир Захаров отправились в бердский гарнизон, чтобы убедиться — стройка для будущих заключенных не ведется, а кроме собак, сторожа и налоговиков на военных объектах никого нет.

Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Бывшая вертолетная часть Бердска — территория Минобороны

Тишь да гладь — именно так можно описать атмосферу бердского гарнизона, где раньше располагались казармы 337-го вертолетного полка и бердской бригады спецназа. Тишину нарушает лишь лай собак, которые уже давно здесь обжились.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров и вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова вместе с «Курьер. Среда. Бердск» побывали сегодня, 21 февраля, на бывшей воинский части Бердска. Поводом послужили сообщения жителей военного городка о том, что на базах ведутся строительные и ремонтные работы.

Напомним, на прошлой неделе Бердск всколыхнула новость о том, что здания бывших казарм передали ГУФСИНу для колонии или исправительного центра. Предполагалось, что уже совсем скоро здесь обоснуются заключенные. И это очень не понравилось бердчанам. Власть Бердска, губернатор Новосибирской области и руководство ГУФСИН опровергли информацию. Как заверил жителей мэр Бердска Евгений Шестернин — колонии или исправцентра никогда не будет в Бердске.

Однако некоторые жители города сомневаются в этом и не верят словам чиновников. Общественница Наталья Слесарева организуют рабочую группу. Жители города собираются выходить в пикеты и на митинги.Здание базы спецназа ГРУ отдали налоговой под архивы

Казарму отдали налоговой

Автор видео Марина Волкова

Как оказалось, надобности в этом нет. Одно из 4-этажных зданий на территории бывшей бригады спецназа ГРУ сегодня действительно занимает налоговая архивная служба под руководством ФКУ «Налог сервис». При этом ее руководство располагается в Москве. Владимир Захаров и Жанна Шурова пообщались с сотрудниками архива:

Мы функционируем уже как год. Работа кипит. Нас никто никуда не выгоняет. Читали в СМИ о возможном появлении колонии здесь, но, сомневаюсь, что это реально. У нас все хорошо. Вот только с собаками соседствовать страшно. Ходим до КПП с палками, — рассказала сотрудница архива сегодня, 21 февраля.

Владимир Захаров отметил, что животные стерилизованные и чипированы. Однако бояться есть чего — собаки недружелюбно лаяли и рычали на незваных гостей, демонстрируя, что вход посторонним строго запрещен.

Ремонтных или строительных работ на военном объекте замечено не было.

Автор видео Марина Волкова

Не дождались старшего прапорщика

Заместители главы города побывали и на месте, где когда-то дислоцировался 337-й вертолетный полк. Но здесь все оказалось сложнее. Сторож на КППП не пропустил власть Бердска на территорию Минобороны, но сделал звонок своему руководству — загадочному старшему прапорщику Тюрину. Военный пообещал приехать и прокомментировать шумиху вокруг базы. Однако спустя 30 минут, так и не дождавшись старшего прапорщика, Жанна Шурова и Владимир Захаров попрощались со сторожем.

— Никогда здесь такие объекты не будут. Не позволят, — бросил на прощание сторож.

Стоит отметить, что и на этой территории никакого строительства не было замечено.

Колонии не будет в Бердске

Автор видео Марина Волкова

— Власть Бердска отреагировала на сообщения СМИ. Не смотря на то, что прошла сессия депутатов, на которой глава города дал исчерпывающую информацию, появились сведения и недоверие, что здесь ведутся строительные или ремонтные работы для заключенных. Мы приехали сюда и посмотрели, что никакие работы на обоих объектах не ведутся. Мы хотим успокоить уважаемых бердчан, у нас все в порядке. Никаких действий администрация не позволит здесь совершать для устройства здесь жизни заключенных. Это исключено. Это подтвердил и губернатор нашей области и Андрей Парфенов. Все в порядке. Мы ставим точку. Ситуация находится под контролем администрации. Хотим обратиться к бердчанам, которые подогревают эту тему различными слухами и призывами к митингам, нет причин для беспокойства.

Накажут за несанкционированный митинг

Тем не менее, люди не верят, что на бывшем гарнизоне не появятся зэки. Проводят аналогию с законами о пенсионной и мусорной реформах, поэтому намерены стоять в одиночных пикетах и организовать митинги.
Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги из-за якобы передачи зданий экс-бригады ГРУ представителям ГУФСИН в минувший четверг, 19 февраля.

Есть такие у нас граждане отдельные, которые после каждого обращения призывают на митинги выходить. Сразу объясняю — несанкционированные митинги имеют административные последствия. Необходимости в их проведении абсолютно нет, будоражить народ на пустой информации, я считаю, не очень корректно, — заявил мэр Бердска Евгений Шестернин.

Если митинг не санкционирован это нарушение административного законодательства. И глава города давал комментарий, что тема с возможным размещением в Бердске колонии и исправительного центра купирована. Официальные лица ГУФСИНа давали сведения, что повода для беспокойства нет. При мониторинге СМИ в книге учета сообщений о преступлениях в Бердске задокументирована информация, по которой проводим проверку. Проверка проводится в отношении граждан, которые собираются проводить несанкционированные митинги. Этим действиям будет дана правовая оценка и если будут установлены виновные лица, они будут наказаны. Если же он все-таки состоится, то несанкционированный митинг будет зафиксирован и меры будут приняты. Но в случае, если будет нарушен закон, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Автор видео Марина Волкова

Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
Видеорепортаж с экс базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все таки налоговики, а не зэки
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От редакции

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"Все под контролем", 21 февраля 2020 18:28
Вы даже не знаете, что на территории города происходит. После такой шумихи удосужились поинтересоваться. Не зачет
Аноним, 22 февраля 2020 13:08
Их только одно беспокоит - несакционированный митинг. Ведь за это можно отхватить вполне реальных дюлей от вышестоящих властей.)))
Аноним, 22 февраля 2020 20:29
Прежде чем туда налоговая заехала, здание ремонтировали, устанавливали необходимое оборудование. Это тонны груза, и многие десятки машин. КАК об этом не знала администрация города?!!!
Впрочем, догадываюсь почему так случилось... У нас же теперь прямые выборы запрещены.
Когда очередного варяга пришлют не удивлюсь, если он улицу Советскую в городе не отыщет.
Сибиряк, 21 февраля 2020 18:51
Все ли здания обошли, во все ли сарайки заглянули и нет нигде партизан.
Аноним, 21 февраля 2020 20:01
Налоговики а не зэки...А ведь не авиаклуб или кружок домоводства,выбор то "из двух зол".
Аноним, 21 февраля 2020 20:50
— Никогда здесь такие объекты не будут. Не позволят, — бросил на прощание сторож.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/21/515567-videoreportazh-s-eks-bazy-brigady-specnaza-gru-i-vertoletnogo-polka-v-berdske-vse-taki-nalogoviki-a-ne-zeki
Ну, если сторож сказал, то так оно и будет! )))
Adeli, 21 февраля 2020 20:50
"Никаких действий администрация не позволит здесь совершать " (с)

Так и хочется сказать в ответ на такие фразы: "непозволялка не выросла". Вы земли городского подчинения в порядок привести не можете, строят кто и где хочет, все суды - только ради показной порки... Чем вы можете погрозить ФЕДЕРАЛАМ? ВОЕННЫМ? Им решать, что на СВОЕЙ земле делать! Никак вы не повлияете, хоть замитингуйтесь
Евгений, 21 февраля 2020 21:58
Ай да молодца !!! Хоть один чел со здоровыми мозгами. А аминистрация понт решила проколотить, типо: работаем же...
Аноним, 21 февраля 2020 21:24
И какая разница налоговики или зэки, лишь бы люди хорошие были.
Я вот последнее время к зэкам ( в большинстве случаев больше симпатии, чем к работникам госслужбы и действующей власти)
Вот для примера - сегодня востребованные общественники, а завтра зэки ( и скорее всего на поселении). И оценили бы «шаговую» доступность, особенно родственники
Евгений, 21 февраля 2020 22:04
А чо ЗК..!? Те хоть по понятия общечеловеческим , общепринятым живут. Администрация наша (если она НАША) хотела здесь свой гешефт поиметь , да обломилась. Несчастный городишко порастащили , пораспродали.... ,, мазер факер ,,
Аноним, 25 февраля 2020 11:02
Зэка по понятиям общечеловеческим?
Ахаха.
Почитайте КСБ.
Убийства, изнасилования, грабежи.
Так себе "хорошие" люди.
А., 21 февраля 2020 21:57
У налоговой здание в 5 этажей...работает только 1 этаж, а что с остальными ??????????
Аноним, 21 февраля 2020 22:13
Готовятся передать ФСИН
123, 22 февраля 2020 09:33
Ну писали же в предыдущих статьях: выше первого этажа Вы не поднимаетесь, вход ограничен, а там работают, выполняют поставленные перед ними задачи, налог- сервис называется
Аноним, 22 февраля 2020 09:10
5-и секундные ролики, это конечно сильно )))))
Аноним, 22 февраля 2020 09:10
Смешно читать,как Шестернин опять грозится,но только уже в отношении жителей города.Такое впечатление,что ох как боится за свое креслице
Никола, 22 февраля 2020 10:13
"Мэр Бердска Евгений Шестернин пригрозил горожанам, которые собираются выходить на митинги"
Гнать надо со своего поста такого мэра, которрый угрожает горожанам при осуществлении ими гарантированных Конституцией прав. Тут даже есть основания для проверки таких заявлений прокурором, т.к. на лицо превышение полномочий и воспрепятствование осуществлению законных прав граждан.
Другой мэр рад бы должен быть, что горожане проявляют желание поучаствовать в общественной жизни и помочь выбрать правильное направление для развития города.
Светлана Рябоконь, 22 февраля 2020 10:24
Видео и статья с увертками, посулами, угрозами...
При чём здесь здание налоговой?!?!?
Одно из четырех.
По поводу шаговой доступности - может, их вообще за решётку не прятать?! Пусть уж гуляют рядом. Они же по понятиям живут!
Вы о чём говорите?!
Аноним, 22 февраля 2020 11:07
Это не их, а вас «прятать».
Вам же пообещала наша правоохранительная система. И больше за родственников ( которые передачки носить будут), вам то какая разница где сидеть
Аноним, 22 февраля 2020 12:28
ЗэКа живут по понятиям.
Вот например.
Сажавшему на цепь своего 7-летнего сына дал 2,5 года колонии суд в Воронежской области
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2019/12/04/485523-sazhavshemu-na-cep-svoego-7-letnego-otcu-dal-25-goda-kolonii-sud-v-voronezhskoj-oblasti

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Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2019/12/03/485542-prisyazhnye-otpravili-na-19-let-v-koloniyu-ubijcu-11-mesyachnogo-malchika-na-altae

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Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/21/515712-nakazany-za-istyazaniya-stavivshego-kolenyami-na-grechku-8-letnego-malchika-otchima-sud-otpravil-v-koloniyu-na-45-goda-v-omske

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Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/02/15/512846-za-iznasilovanie-i-ubijstvo-sobaki-shanti-4-goda-kolonii-zoofilu-sadistu-prosit-prokuror-v-novosibirske
Аноним, 22 февраля 2020 13:09
Так весь город в «закладках» - это больные люди. У президента тоже зарплата не самая высокая ( или вы хотите чтобы он нищебродом на мировой арене выглядел)
Аноним, 22 февраля 2020 16:57
Вот если бы мэр, что наобещал за эти годы, выполнил бы, тогда ему можно было бы поверить. Авторитет потерян, поэтому никто и не верит.
А то , что Захаров походил там, ничего не увидел, да и не пустили их туда, вообще несерьезно. Но сторож, конечно, важная персона, сказал не будет там таких объектов, значит, не будет. Нужны официальные ответы от руководства ГУФСИНа и Минобороны.
Аноним, 22 февраля 2020 17:21
И вот в начале 2020 года стало известно, что одна из казарм всё-таки передана ФСИН, причём произошло это ещё в 2017 году. Эту информацию Сиб.фм подтвердили в пресс-службе Центрального военного округа. Там уточнили, что не владеют данными о том, как служба исполнения наказаний намерена использовать объект.https://sib.fm/news/2020/02/14/komu-takoe-v-golovu-prishlo-zhiteli-berdska-vzbuntovalis-iz-za-otkrytiya-v-gorode-ispravitelnogo-tsentra
Аноним, 22 февраля 2020 17:51
Можно начинать протесты, места для протестующих уже подготовлены. В добрый путь товарищи
Аноним, 24 февраля 2020 07:20
Все порешали уже. Кто протестует того в бывшую военнную часть
Светлана Рябоконь, 25 февраля 2020 10:58
Аноним отвечающий уж очень ангажированный!))
Глянуть бы на тебя, тать!
Аноним, 25 февраля 2020 11:19
Встретимся у фонтана!
Светлана Рябоконь, 25 февраля 2020 11:04
Власти уже не видят себя со стороны, всей смехотворности мысли о том, что людей можно вот так просто лапши на уши навешать!))
Им до сих пор непонятно, что время изменилось и люди изменились тоже.
Они по-прежнему действуют по старинке - наговорили семь коробов лжи с крупицей правды, и всё! В Багдаде всё спокойно?!
Шалишь, г-н Шестернин с братией!
И с математикой совсем плохо, и с памятью, и с соображалкой.
Светлана Рябоконь, 25 февраля 2020 11:08
Вопрос к редакции газеты, вернее, предложение - внесите возможность ответа отвечающему, а то совсем плохо получается - некие анонимы пишут в ответ гадости, и нет возможности ответить.
И вообще, анонимам бы запретить за маской прятаться!
Коли есть смелость отвечать, так будь смел и в остальном.
Светлана Рябоконь, 25 февраля 2020 18:25
есть 2 пути:
- либо писать только зарегистрированным, причем с подтвержденной личностью сразу - чего мелочиться то.
тогда 90% комментов исчезнет ибо люди будут задумываться над тем что пишут и нести ответственность
- либо свобода и анонимность как сейчас.

Первый вариант сильно либеральчики и оппозиционеры не хотят, ибо им поперек горла.
Аноним, 25 февраля 2020 22:58
Какой смысл то, что замы там походили, смех да и только.

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