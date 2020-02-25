За мной слежка: какие приложения на смартфоне следят за вами?

Программы-шпионы можно получить даже из официальных магазинов.
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин напомнил, что многие пользователи, сами того не зная, скачивают на телефон опасные приложения. Они могут собирать и размещать в открытом доступе ваши личные данные, прослушивать разговоры и следить за действиями. При этом многие из них совершенно спокойно продаются в официальных магазинах. Где таится угроза и как себя обезопасить — вместе со специалистами выясняли «Известия».
Будь готов
По словам экспертов, такие истории всё же пока экзотика. Самая распространенная угроза для смартфона Android — его невнимательный владелец.
«Более 90% случаев — не уязвимости, а сами пользователи. Основной источник заражения — приложения, скачанные не через магазин, а через браузер. Поисковик первым делом выдает не официальный сайт, а контекстную рекламу. Часто ее выкупают мошенники, и, переходя по ссылке с телефона, вы скачиваете вредоносный файл APK», — поясняет в беседе с «Известиями» заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.
С этим согласны и аналитики «Лаборатории Касперского». То, что приложение популярное, от угрозы не спасет.
— Часто злоумышленники подделывают зловреды под самые популярные приложения или классы приложений. Например, недавно мы обнаружили больше тысячи зловредов, которые притворялись популярным приложением для знакомств. А вообще, в 2019 году чаще всего троянцы выдавали себя за приложения для обработки фотографий, — рассказывает «Известиям» Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».
Найти фейк можно порой даже в официальных магазинах. В 2017 году в Google Play было выявлено 85 приложений, с помощью которых злоумышленники крали учетные данные пользователей соцсети «ВКонтакте». Для решения проблемы были привлечены разработчики антивирусов. Но отправляясь в «свободное плавание» на форумы и в каталоги пиратских программ, пользователь увеличивает риск в разы.
Опасность скачивания с непроверенных ресурсов — в первую очередь риск для владельцев Android. Но это не означает, что пользователям iOS не о чем беспокоиться. Хотя App Store старается отсеивать тех, кто работает недобросовестно, но и здесь не обходится без проблем.
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин
Распространенное мошенничество в App Store — приложения, где необходимо взаимодействие с сенсором. Через отпечаток пальца предлагают померить давление, определить пол ребенка, сделать генетический тест и что угодно. Когда человеку говорят приложить палец — появляется информация и одновременно предложение оплатить покупку, и списывается определенная сумма. Это не совсем мошенничество, а скорее, тест на внимательность. Формально есть процедура возврата денег в течение суток, но для этого человеку нужно было заметить списание.
Особенно страдают от таких схем те, кто не пользуется банковскими уведомлениями и не может моментально узнать о списании со счета небольшой суммы.
Двойные агенты
Немало в интернете и приложений, которые изначально создавались с благой целью, но стали причинять владельцам смартфонов большие неудобства.
— Какое-то время был популярен GetContact, он показывал, как вы записаны у других. Но надо понимать, что приложение запрашивает доступ к контактам, и ваша база может утечь. Такие случаи были. Сейчас часто предлагают услугу блокировки спам-звонков. Приложения делают и известные вендоры. Здесь принцип такой же. Ваши данные, ваши контакты окажутся у компании. Поэтому сначала нужно ответить на вопрос, насколько вы доверяете вендору, — рассуждает Сергей Никитин.
Серьезная лазейка для мошенников — приложения для удаленного управления. Придуманные для технической поддержки, они позволяют мастеру видеть экран вашего устройства.
Заместитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин
Такие есть и на iOS, и на Android. Злоумышленник может попросить поставить программу и потом провести финансовую операцию от вашего имени. Многие банки сейчас показывают одноразовый код в пуш-уведомлениях, так что увидеть его на экране не проблема. Выходит, что программа легальная, для благих целей, но может быть и двойного назначения. Предоставлять такой доступ нужно только проверенным людям.
Исключительно с благими намерениями разрабатывали и приложения для контроля за детьми. Но специалисты напоминают: такие приложения запрашивают множество разрешений, и если управление окажется в руках мошенника, то телефон превратится в шпиона.
Защитники
Логичным выходом в ситуации, когда наткнуться на «врага» можно даже на официальных площадках, кажется антивирус. Для смартфонов на базе Android их существует великое множество. И подойти к выбору лучше ответственно. Если просто вбить в поиск «антивирус», то найти можно не средство защиты, а лишние проблемы. Специалисты напоминают, что неизвестный антивирус может в лучшем случае оказаться пустышкой, а в худшем — программой с тем же трояном.
«У антивирусов под Android главная проблема в том, что они необходимы, но часто недостаточны: отслеживают старые угрозы, заражения, которые уже попадали в антивирусные базы. Но лучше их устанавливать, особенно для пожилых родственников и детей. Настроить жесткую политику проверки и удаления, в случае когда приложение обнаружило проблему. И я рекомендую все-таки известные бренды, потому что фейков очень много», — делится с «Известиями» специалист Group-IB.
Облегчает жизнь пользователям и то, что с каждым годом производители совершенствуют свои технологии, в том числе встроенной безопасности. Чтобы понять, насколько прокачанный в плане безопасности телефон вы выбираете, обратить внимание следует не только на версию операционной системы (ОС).
— Важна не столько сама версия, сколько такая вещь, как патчи безопасности. Они появились начиная с седьмого Android, но безопасными можно считать телефоны, у которых патчи позднее ноября 2019 года. В ноябре было найдено очень много уязвимостей, которые позволяют получить права суперпользователя. Иногда от вируса можно избавиться, только полностью перепрошив аппарат, — объясняют в лаборатории компьютерной криминалистики.
Для iOS же антивирусов не существует в принципе. Операционная система устроена так, что одно приложение не должно получить прав контроля над другими. Остается надеяться на производителя, который будет своевременно выпускать обновления.
Внимание к деталям
В любом случае в условиях, когда смартфон стал неотъемлемой частью нашей жизни и носителем огромного количества информации, стоит позаботиться о том, чтобы лишний раз не ставить его под удар.
Первое, на что нужно обратить внимание, — какие разрешения просит приложение. Явно насторожить пользователя должен запрос функций администрирования.
— Это могут просить антивирусы, приложения контроля за детьми, некоторые встроенные приложения, как «найти телефон» от Samsung. Но это исключения. Для остальных такой запрос — аномальная ситуация, — уверяет Сергей Никитин.
Еще одна важная функция, с которой нужно быть осторожнее, — «специальные возможности».
Виктор Чебышев, антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского»
Специальные возможности — это сервис операционной системы, созданный для людей с ограниченными возможностями. Если троянец получит к нему доступ, его возможности становятся безграничными. Например, он может заполнять и осуществлять платежный перевод в банковском приложении. А сталкерское приложение будет перехватывать все нажатия виртуальной клавиатуры — так утекают личная переписка и пароли.
Главное — помнить: вы имеете полное право убрать галочки с пунктов, которые кажутся вам лишними. Это не значит, что приложение вовсе не будет работать, напоминают эксперты.
Источник: Известия