Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила врач свое подписчице в инстаграме.

Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить. Так медик ответила на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что пенсионерам не по карману лечение в медцентре Малышевой.

«Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала @oliga_21.

Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.



«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила врач.Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников. Позже врач заявила об устранении нарушений.

Источник: РИА Новости