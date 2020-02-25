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Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу

21:37 25.02.2020 Фото: pixabay.com
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«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила врач свое подписчице в инстаграме.

Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу
Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить. Так медик ответила на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что пенсионерам не по карману лечение в медцентре Малышевой.
«Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала @oliga_21.
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», — ответила врач.
Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников. Позже врач заявила об устранении нарушений.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Вы сколько готовы платить в месяц частной медицине?

Андрей, 25 февраля 2020 10:48
Правильно ответила!Если у меня нет нужной суммы я в ювелирку не хожу,мало ли чего я хочу!
Аноним, 25 февраля 2020 12:28
Какая разница частная или муниципальная клиника, если лица те же, опыт лечения у врачей тот же, отправят тратить примерно равные суммы денег в одни те же проплаченные аптеки! Хронические заболевания не могут вылечить, что одни , что другие! Если нет разницы тогда зачем платить больше?
777, 25 февраля 2020 12:40
Будешь пенсионером - вспомни свои слова.
Аноним, 25 февраля 2020 10:49
Сытый голодного не понимает и не желает понимать!
Аноним, 25 февраля 2020 11:30
Как раз в этом случае не понимает и не хочет понимать голодный, у которого есть альтернатива (бесплатная столовая). Но он прётся в ресторан.
Иван, 25 февраля 2020 11:13
Все правильно, нет денег лечись травами и заговорами
Аноним, 25 февраля 2020 11:56
Неправильно. Лечись телепедерачами той же безумной Малышевой. "Телемедицина" же.
Аноним, 25 февраля 2020 12:06
НВР:
0
3лой, 25 февраля 2020 12:27
Таких историй можно выдумать (а может они и реальные) тьма!
Например, типа:
- Хотел купить подержанную "шоху", но зашёл в автосалон "Мерседес". Что за чепуха? Почему мне не продают новый шестисотый мерс за 40 тысяч рублей! При моей зарплате в 20 тысяч, как я могу купить мерс за 3 лимона?
Аноним, 25 февраля 2020 13:02
Вы были бы правы , будучи бюргеров в Германии. Типа 90% процентов немцев честно работают и покупают с двух зарплат нулёвые мерседесы, а те кто лениться и пропивает две зарплаты сами виноваты. Но в России ваши слова любой человек в здравом уме , воспринимает только , как троллинг и издёвку!

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