Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что ее медицинский центр — частная клиника, поэтому его пациентам приходится платить. Так медик ответила на комментарий подписчицы в инстаграме о том, что пенсионерам не по карману лечение в медцентре Малышевой.
«Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», — написала @oliga_21.
Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.
Год назад арбитражный суд Москвы на 100 тысяч рублей оштрафовал Медицинский центр Елены Малышевой за отсутствие необходимого оборудования и стажа у сотрудников. Позже врач заявила об устранении нарушений.
Источник: РИА Новости
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Например, типа:
- Хотел купить подержанную "шоху", но зашёл в автосалон "Мерседес". Что за чепуха? Почему мне не продают новый шестисотый мерс за 40 тысяч рублей! При моей зарплате в 20 тысяч, как я могу купить мерс за 3 лимона?