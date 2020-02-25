Волокли по земле пьяного мужчину фельдшеры скорой помощи и попали на видео

Прохожие возмутились такой «транспортировке»

Виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края, комментируя видео в социальной сети, в котором фельдшеры волокут пациента к машине скорой помощи по асфальту.

В группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» размещен видеоролик, где видно, что несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента в машину скорой помощи по земле. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

РИА Новости в минздраве Пермского края сказали, что проверят данную информацию.



«Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить: медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все», — прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Источник: РИА Новости