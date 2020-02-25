25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Волокли по земле пьяного мужчину фельдшеры скорой помощи и попали на видео

11:00 25.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
0

В Минздраве Пермского края начали проверку.

Волокли по земле пьяного мужчину фельдшеры скорой помощи и попали на видео
Прохожие возмутились такой «транспортировке»

Виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края, комментируя видео в социальной сети, в котором фельдшеры волокут пациента к машине скорой помощи по асфальту.
В группе «ЧП Березники» в соцсети «ВКонтакте» размещен видеоролик, где видно, что несколько человек в форме фельдшеров волокут пациента в машину скорой помощи по земле. На вопрос очевидцев, почему пациента не положили на носилки, фельдшер ответил, что «носилки для больных, а он весь грязный».

РИА Новости в минздраве Пермского края сказали, что проверят данную информацию.

«Все виновные в неподобающем обращении с пациентом будут привлечены к дисциплинарной ответственности. О результатах проверки обязательно сообщим. Хотим напомнить: медики обязаны выезжать на все поступающие вызовы. Состояние алкогольного опьянения не является поводом для отказа в оказании экстренной медицинской помощи. Более того, от человека может пахнуть алкоголем или ацетоном при обострении различных заболеваний — например, сахарного диабета. Если пациенту не оказать своевременную помощь, он может впасть в кому. Выпивший человек — это такой же пациент, как и все», — прокомментировали ситуацию в краевом минздраве.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ужас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обматерил девушку за рулем водитель Mitsubishi Lancer. Этикета на дорогах вообще нет?
13:02 25-02-2020
Обматерил девушку за рулем водитель Mitsubishi Lancer. Этикета на дорогах вообще нет?
Алкоголь вырабатывался в мочевом пузыре женщины из-за патологии
13:00 25-02-2020
Алкоголь вырабатывался в мочевом пузыре женщины из-за патологии
Сосульки падают на подоконник, жить не дают!
12:53 25-02-2020
Сосульки падают на подоконник, жить не дают!
БердскВ полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска 1
12:45 25-02-2020
В полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска
Перерезали горло во время пьянки в больнице 23 февраля жителю Приморья
12:30 25-02-2020
Перерезали горло во время пьянки в больнице 23 февраля жителю Приморья
Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска
12:15 25-02-2020
Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска
БердскРекордные 150 вызовов 23 февраля приняла скорая помощь Бердска
12:09 25-02-2020
Рекордные 150 вызовов 23 февраля приняла скорая помощь Бердска
БердскПобедили в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены Бердска
12:00 25-02-2020
Победили в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены Бердска
БердскВам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске 4
11:53 25-02-2020
Вам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке 21
11:48 25-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке