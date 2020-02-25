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Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске

21:23 25.02.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года, семья может рассчитывать лишь на 466 617 рублей. Закон принят Госдумой в третьем и окончательном чтении.

Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске
Увеличенный маткапитал получат семьи с детьми, рожденными поле 1 января 2020 года
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске

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Приняла закон о продлении и расширении маткапитала в третьем, окончательном чтении Госдума России 20 февраля 2020 год. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, это одна из важнейших инициатив в рамках реализации послания президента РФ.

Главой государства поставлена задача, чтобы эти изменения имели обратную силу и коснулись семей, в которых дети родились с 1 января 2020 года,— говорил ранее председатель ГД.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отделения ПФР Бердска Елена Чуль, сотрудники управления готовы к новшествам в федеральном законе.

— Распоряжений пока не было. Насколько я понимаю, нормативный акт будет с минуты на минуту. Это все на уровне той информации, которая есть. Думаю, что никакой волокиты в этом вопросе не будет. Скорее всего будем работать с органами ЗАГСа. В первом чтении Госдума разработала определенные нормативы. Мы готовы. Самое главное дождаться закона. В Москве, думаю, есть свои разработки и понимание того, как будет работать эта система. Думаю, задержки не будет. Мы ожидаем. Мамочки звонят, но хочется сказать им большое спасибо за понимание. Они относятся к этому с пониманием, ждут. Мы завели специальный электронный журнал, все звонки находятся у нас на контроле.

Размер материнского капитала увеличили

Если первый ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2020 года — размер маткапитала составит 466 617 рублей. При рождении в такой семье второго ребенка маткапитал увеличится еще на 150 тыс. рублей и составит в общей сумме 616 617 рублей.

Если второй ребенок или последующие дети родились начиная с 2020 года семья получит 616 617 рублей. Если второй или последующие дети родились до 31 декабря 2019 года семья может рассчитывать лишь на 466 617 рублей.
Планируется ежегодная индексация маткапитала. Кроме того, претендовать на маткапитала на первенца сможет также отец, если он является единственным усыновителем ребенка.

В два раза быстрее

ПФР примет решение о выдаче сертификата в течение пяти рабочих дней вместо пятнадцати. Если Пенсионному фонду потребуется уточнить какие-то сведения, то этот срок может быть продлен до15 дней. Раньше этот срок составлял одмн календарный месяц.
Уже через один рабочий день решение станет известно получателю маткапитала. Раньше на это уходило до пяти дней.
Заявление о распоряжении маткапиталом рассмотрят не в течение месяца, как раньше, а десяти рабочих дней с даты приема заявления со всеми необходимыми документами. Если понадобятся дополнительные сведения или документы, то Пенсионный фонд примет решение в течение 20 рабочих дней.

Получить маткапитал станет проще

Семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Деньги до 2026 года

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.

На что потратить маткапитал

Вложить выделенные государством деньги можно в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, средства материнского капитала можно использовать:

— на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилья;
— на приобретение, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств;
— на оплату образование ребенка или детей, в том числе на оплату содержания ребенка и детей и или присмотра и ухода за ребенком или детьми в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,
— на ежемесячную выплату на второго ребенка;
— на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида или детей-инвалидов;
— на накопительную пенсию матери.

Закону осталось получить одобрение в Совете Федерации, подпись у президента России Владимира Путина и пройти официальное опубликование. Стоит отметить, что федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

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От редакции

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Аноним, 25 февраля 2020 11:48
НВР:
Нет.
Аноним, 25 февраля 2020 11:51
После поднятия пенсионного возраста на 5 лет к Пенсии плюс тысяча в месяц обещали? Да! Где эта прибавка? Забыли...
Анониму, 25 февраля 2020 22:24
А сколько у Вас пенсия,у моего отца была 12200 в 19г прибавка 7,05% стала 13060,в 20г 6,6% стала 13922
в среднем вышло 860р,это конечно не 1000,это всем и так понятно что округление,чтоб звучало,но в вашем случае,одна причина эта надбавка только неработающим пенсионерам.

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