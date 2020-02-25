15 млрд рублей заработали на продаже имущества должников приставы

Приставы изъяли имущество у должников и выставили на торги

За 2019 год с торгов продали имущество должников на 15 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше по сравнению с 2018 годом. Такие данные следуют из статистики Федеральной службы судебных приставов (ФССП), с которой ознакомились «Известия».

Отмечается, что денежные средства, полученные от принудительной реализации имущества, направляются на погашение долга перед взыскателем. Также в ФССП отметили, что в случае, если сумма от продажи превышает размер задолженности по исполнительному производству, разница возвращается должнику.

В группе риска может оказаться любой, кто живет не по средствам или внезапно попал в тяжелую финансовую ситуацию. Если для продажи ничего нет, граждане могут через суд признать себя банкротами, и долги будут прощены.

Чаще всего аресту подлежат транспорт (легковые и грузовые автомобили, а также спецтехника), недвижимость (квартиры, жилые дома, земельные участки, объекты незавершенного строительства, нежилые здания и помещения) и электронная бытовая техника. Но среди имущества должников могут оказаться и мебель, и различное оборудование, и даже мобильные телефоны.

Источник: Известия