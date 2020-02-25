Нищета и низкие зарплаты — такими видят основные проблемы России граждане великой страны

В рамках опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир, россиян попросили ответить на вопрос: “Какие проблемы нашего общества беспокоят вас больше всего?”*
Ключевые цифры:
На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год – обострение экономического кризиса.
Начиная с 2016 года стабильно растет озабоченность международной обстановкой (c 2% до 4%), а с 2017 года – проблема мигрантов (также с 2% до 4%). В то же время, с 2017 года наблюдается снижение обеспокоенности уровнем преступности (с 8% до 6%).
Наибольший рост продемонстрировала доля россиян, которых больше всего беспокоят задержки с выплатой з/п и пенсий (с 3% до 5%), а наибольшее падение — доля россиян, которых беспокоит рост цен/инфляция (с 19% до 16%).
Динамика 2013-2016 по проблемам “Бедность…”, “Рост цен…”, “Коррупция”
*Опрошено 1 500 респондентов в возрасте 18+ во всех федеральных округах, во всех типах населенных пунктов.
Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ, география исследований охватывает более сорока государств.
Источник: romir.ru
Дураки и дороги.
Коррупция, кумовства, блат, система каст, двойная мораль, честь ничего не стоит, совесть приравнена к посмешищу, у большинства нет чувства защищённой спины и чувства локтя, большинство утратило цель своей жизни, никто не работает на перспективу - главное хапнуть и успеть сбежать, завтра будущего нет, честный добросовестный труд - стал посмешищем, кто не работает - тот ест от пуза и смеётся над работягами, лицедеи - стали нашими кумирами, люди начали прятаться от этой жизни в водке - наркотиках(потому что ценности школы и родителей- близко не сходятся с реальной жизнью), люди жаждут рая после смерти - при этом плюя на всё и уничтожая всё живое вокруг себя паразитируя на природе, люди стали считать себя центром вселенной - пупом земли, после нас - хоть потом это гимн нашей жизни сегодня.