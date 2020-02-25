Нищета и низкие зарплаты — такими видят основные проблемы России граждане великой страны

Начиная с 2016 года стабильно растет озабоченность международной обстановкой (c 2% до 4%), а с 2017 года – проблема мигрантов (также с 2% до 4%).

Больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты

В рамках опроса, проведенного исследовательским холдингом Ромир, россиян попросили ответить на вопрос: “Какие проблемы нашего общества беспокоят вас больше всего?”*

Ключевые цифры:

На протяжение всего периода наблюдений больше всего россиян беспокоит бедность и низкие зарплаты (18%), рост цен и инфляция (16%). Пик беспокойства о росте цен пришелся на 2014 год – обострение экономического кризиса.



Реже всего россияне высказывают беспокойство о проблеме мигрантов (4%), международных и региональных проблемы (4%), а также о межэтнических проблемах внутри страны (3%).Начиная с 2016 года стабильно растет озабоченность международной обстановкой (c 2% до 4%), а с 2017 года – проблема мигрантов (также с 2% до 4%). В то же время, с 2017 года наблюдается снижение обеспокоенности уровнем преступности (с 8% до 6%).Наибольший рост продемонстрировала доля россиян, которых больше всего беспокоят задержки с выплатой з/п и пенсий (с 3% до 5%), а наибольшее падение — доля россиян, которых беспокоит рост цен/инфляция (с 19% до 16%).Динамика 2013-2016 по проблемам “Бедность…”, “Рост цен…”, “Коррупция”*Опрошено 1 500 респондентов в возрасте 18+ во всех федеральных округах, во всех типах населенных пунктов.

Ромир – крупнейший российский частный холдинг, специализирующийся на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях. Компания располагает широкой собственной региональной сетью в России и странах ближнего зарубежья. Ромир является эксклюзивным представителем международных исследовательских ассоциаций Gallup International и GlobalNR в России и СНГ, география исследований охватывает более сорока государств.

Источник: romir.ru