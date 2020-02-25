Фиктивные ИП вычистят из реестра в налоговой Новосибирской области. Бердска тоже

Фиктивные ИП тормозят развитие экономики

Со второго полугодия региональное управление налоговой службы Новосибирской области начнет работу по исключению недостоверных данных из единого госреестра индивидуальных предпринимателей. Исключение из него грозит тысячам новосибирских ИП

По данным УФНС по НСО, в регионе зарегистрировано 86 тыс. ИП. По данным исследования «СКБ Контур», за прошлый год в Новосибирской области число индивидуальных предпринимателей выросло на 6,5%. При этом процент роста ИП в регионе втрое превышает среднероссийские показатели за тот же период (2%).

Одновременно в регионе стоит проблема наличия в реестре недействующих и фиктивных ИП. Ранее глава регионального УФНС Алексей Легостаев сообщал, что 13,8 тыс. (седьмая часть) новосибирских ИП не сдает отчеты в налоговую.

«Тенденция текущего момента — регистрация фиктивных ИП, — отмечал Легостаев. — За небольшое вознаграждение люди предоставляют паспортные данные, потом по доверенности передают полномочия на управление предприятием. При этом оснований для отказа в регистрации ИП у налоговой нет».

Кроме этого, часть ИП регистрировалась в этом статусе непродуманно. При этом фиксированная выплата от ИП в пенсионный фонд вне зависимости от финансовых показателей превысила в этом году 40 тыс. руб.

Алексей Легостаев, руководитель УФНС по Новосибирской области:

— Откуда берутся недействующие ИП? Кто-то остался без работы, решил поработать в статусе ИП. Таксисты большая доля. Зарегистрировался, получил лицензию, потом его «увели в тень». Иногда работодатели «подталкивают» работников обрести статус ИП. Это негативные факторы, которые влияют на число регистраций. Основная доля — самостоятельный выбор людей.

Число недействующих ИП в регионе высокое. Мы проводим разъяснения: не работаете, снимите с себя статус. Все равно многие узнают о долгах за несколько лет в десятки тысяч рублей от инспекторов. Расчистка реестра, в том числе, позволит таким ИП перестать накапливать долг по страховым взносам.

Введенный в Новосибирской области статус самозанятого Легостаев называет хорошей альтернативой ИП, в 2020 году присоединение региона к эксперименту повлияет на отсутствие прироста по числу индивидуальных предпринимателей.

Налог на профессиональный доход (НПД) могут применять физлица и ИП, получающие доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества и не привлекающие наемных работников по трудовым договорам.

Самозанятые платят с доходов налог по ставке 4% при расчетах с физлицами или 6% при расчетах с ИП и организациями. Ожидается, что число самозанятых к концу года в регионе превысит 40 тыс. человек. На текущий момент в этом статусе уже зарегистрировано более 5 тысяч.

Источник: РБК