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Недвижимость / Общество

Список долгостроев Новосибирска, которые сдадут в 2020 году

10:57 25.02.2020 Фото: pixabay.com
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По данным Минстроя Новосибирской области в региональном реестре числится более 60 проблемных домов. Дефицит средств на достройку оценивается примерно в 13-15 млрд руб.

Список долгостроев Новосибирска, которые сдадут в 2020 году
В Новосибирской области в региональном реестре числится более 60 проблемных домов

К концу 2020 года в городе планируют сдать шесть долгостроев. Об этом сообщили РБК Новосибирск в департаменте строительства и архитектуры мэрии.

В 2020 году планируется сдать объекты на улицах Зорге, 279 стр.; Петухова, 12/4 стр.; Тульской, 80 и 82 стр.; Бориса Богаткова, 201/3 стр.; две блок-секции на Есенина, 65 стр., а также на Декабристов, 10 стр. При этом, в департаменте уточнили, что перечень объектов может быть скорректирован в течение года.

По данным Минстроя Новосибирской области в региональном реестре числится более 60 проблемных домов. Дефицит средств на достройку оценивается примерно в 13-15 млрд руб. «Имеющимися средствами вводим по 10 проблемных домов ежегодно». — сообщал ранее министр строительства области Иван Шмидт.

Источник: РБК

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