Победили в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены Бердска

Победителей и призеров награждали МС СССР Амир Гареев и директор «СШОР по лыжным гонкам» Шилов Владимир Апполонович грамотами и призами.

Победители соревнований

24 февраля Спортивная школа «Восток» провела Открытое Первенство города Бердска по лыжным гонкам на призы МС СССР Амира Гареева среди девушек и юношей 2002-2009 г.р. В соревнованиях приняли участие спортсмены Бердска, Искитима, Линево, Пашино, Советского района.

По результатам соревнований в лыжной гонке классическим стилем на дистанции 1 км среди девочек 2008-2009 г.р.:

1 место – Костина Дарья (Бердск)

2 место – Щугорева Екатерина (Советский район)

3 место – Здвижкова Мирослава (Искитим)

Среди юношей 2008-2009 г.р. на дистанции 3 км классическим стилем:

1 место – Стеквашов Михаил (Искитим)

2 место – Каркавин Михаил (Бердск)

3 место – Лобов Илья (Бердск)

Среди девушек 2006-2007 г.р. на дистанции 3 км:

1 место – Швецова Дарья (Советский район)

2 место – Спицина Анастасия (Бердск)

3 место – Исакова Виктория (Бердск)

Среди юношей 2006-2007 г.р. на дистанции 3 км:

1 место – Дувакин Савелий (Советский район)

2 место – Плотников Иван (Бердск)

3 место – Великосельский Сергей (Бердск)

Среди девушек 2004-2005 г.р. на дистанции 3 км:

1 место – Гроголь Мария (Линево)

2 место – Жеребцова Ксения (Бердск)

3 место – Молгачева Дарья (Пашино)

Среди юношей 2004-2005 г.р. на дистанции 5 км:

1 место – Плотников Дмитрий (Бердск)

2 место – Титов Никита (Бердск)

3 место – Синягин Илья (Бердск)

Среди девушек 2002-2003 г.р. на дистанции 3 км:

1 место – Михайлапова Дарья (Бердск)

2 место – Лылова Софья (Бердск)

3 место – Булгакова Елена (Бердск)

Среди юношей 2002-2003 г.р. на дистанции 5 км:

1 место – Якимов Марк (Бердск)

2 место – Ивченко Вячеслав (Бердск)

3 место – Плотников Даниил (Бердск)

Победителей и призеров награждали МС СССР Амир Гареев и директор «СШОР по лыжным гонкам» Шилов Владимир Апполонович грамотами и призами.

Источник: МБУ СОШ «Восток»