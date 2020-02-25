Спел песню про половой орган на концерте Face в Лондоне сын экс-президента Украины Порошенко

В Интернете появился видеоролик с концерта российского рэпера Face в Лондоне, который посетил младший сын Петра Порошенко. На кадрах Михаил повторяет за артистом слова песни «Бургер», в которой есть нецензурная лексика. Он стоит в первом ряду у сцены и жесткулирует в такт музыке, речитативом произнося текст.
В песне ведется речь о поездке в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, во время которой девушка «ест» половой орган, «как будто это бургер».
Видеороликом в Facebook поделился народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.
Кадры сняты со сцены кем-то из команды музыканта после чего размещены в сториз Instagram-аккаунта FACE.
Концерт состоялся в Лондоне 21 февраля.
Ранее сын Порошенко был замечен папарацци в толстовке с надписью Russia.
Источник: РЕН ТВ