25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Спел песню про половой орган на концерте Face в Лондоне сын экс-президента Украины Порошенко

11:45 25.02.2020 Фото: стоп-кадр видео
2

В песне ведется речь о поездке в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, во время которой девушка «ест» половой орган, «как будто это бургер».

Спел песню про половой орган на концерте Face в Лондоне сын экс президента Украины Порошенко
Концерт Face посетил сын политика

В Интернете появился видеоролик с концерта российского рэпера Face в Лондоне, который посетил младший сын Петра Порошенко. На кадрах Михаил повторяет за артистом слова песни «Бургер», в которой есть нецензурная лексика. Он стоит в первом ряду у сцены и жесткулирует в такт музыке, речитативом произнося текст.

В песне ведется речь о поездке в магазин Gucci в Санкт-Петербурге, во время которой девушка «ест» половой орган, «как будто это бургер».

Видеороликом в Facebook поделился народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский.

Кадры сняты со сцены кем-то из команды музыканта после чего размещены в сториз Instagram-аккаунта FACE.

Концерт состоялся в Лондоне 21 февраля.

Ранее сын Порошенко был замечен папарацци в толстовке с надписью Russia.

Источник: РЕН ТВ

Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Срамота!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Обматерил девушку за рулем водитель Mitsubishi Lancer. Этикета на дорогах вообще нет?
13:02 25-02-2020
Обматерил девушку за рулем водитель Mitsubishi Lancer. Этикета на дорогах вообще нет?
Алкоголь вырабатывался в мочевом пузыре женщины из-за патологии
13:00 25-02-2020
Алкоголь вырабатывался в мочевом пузыре женщины из-за патологии
Сосульки падают на подоконник, жить не дают!
12:53 25-02-2020
Сосульки падают на подоконник, жить не дают!
БердскВ полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска 1
12:45 25-02-2020
В полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска
Перерезали горло во время пьянки в больнице 23 февраля жителю Приморья
12:30 25-02-2020
Перерезали горло во время пьянки в больнице 23 февраля жителю Приморья
Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска
12:15 25-02-2020
Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска
БердскРекордные 150 вызовов 23 февраля приняла скорая помощь Бердска
12:09 25-02-2020
Рекордные 150 вызовов 23 февраля приняла скорая помощь Бердска
БердскПобедили в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены Бердска
12:00 25-02-2020
Победили в соревнованиях по лыжным гонкам спортсмены Бердска
БердскВам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске 4
11:53 25-02-2020
Вам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке 21
11:48 25-02-2020
Календарь посева семян на рассаду в 2020 году: важные моменты при посадке