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Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска

12:15 25.02.2020 Фото: 4lapki.com
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Собака принадлежит матери мужчины.

Выбросил кусачую маленькую собаку пьяный житель Красноярска
Той-терьер выжил и пошел домой

Житель Красноярска выбросил из окна пятого этажа собаку породы той-терьер за то, что она укусила его, пока он спал, сообщили РИА Новости в городском управлении полиции.
По словам собеседницы агентства, собака принадлежит матери мужчины. Сам инцидент — падение собаки — попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, что питомец немного полежал на снегу, после чего поднялся и побежал прихрамывая.
«С его (мужчины) слов, он разозлился за то, что она укусила его спящего. Хозяйка отвезла питомца к ветеринару», — сказала руководитель пресс-службы управления Екатерина Росицкая.

По ее словам, в настоящее время полиция проводит проверку, ждет заключение ветеринаров о состоянии собаки, после чего будет принято процессуальное решение.

Источник:РИА Новости

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