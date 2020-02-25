Перерезали горло во время пьянки в больнице 23 февраля жителю Приморья

Следователи возбудили уголовное дело

Поздно вечером 23 февраля 2020 года в помещении приемного покоя КГБУЗ «Пластунская районная больница» от полученного ранения скончался 31-летний мужчина. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 23 февраля 2020 года на третьем этаже медучреждения потерпевший и подозреваемый распивали спиртные напитки. В процессе распития спиртного между ними возникла ссора, в ходе которой 40-летний подозреваемый нанес удар ножом в область шеи потерпевшего. В результате полученного ранения потерпевший скончался.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия проведен осмотр, допрошены свидетели, назначены судебные экспертизы.

Источник: СУ СКР по Приморскому краю