Вам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске

В «Курьер. Среда. Бердск» написал житель Бердска Олег. По его словам, вокзал Бердска необходимо отделить от жилых дом. Шум электричек и поездов мешает бердчанам спать.
Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дорожный мастер станции железнодорожного вокзала Бердска Сергей Леонов, окружать вокзал забором нецелесообразно.
— Были произведены замеры шума, ради этого приезжала специальная комиссия. И нарушений по децибелам не обнаружено. Целесообразности в заборе нет, это пожелание людей. Кроме того, железная дорога была построена до жилых домов. Когда люди начали строиться вблизи железной дороги, должно было быть понимание, что будет шумно. Пожелание людей понятно, — прокомментировал дорожный мастер сегодня, 25 февраля.
Напомним, сейчас вокзал Бердска подвергается реконструкции. Сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.
Можно узнать фамилии этих "целесообразных" людей?
ДА!
Все перечисленное условно делится по уровню воздействия на человеческий слух:85-95 – очень шумно. 100-115 – крайне шумно. 120-125 – почти невыносимый уровень шума для человеческого слуха. Работающие отбойным молотком рабочие в обязательном порядке должны надевать специальные наушники, иначе потеря слуха обеспечена.
При чем тут вообще что и когда было построенно? Они что без разрешения строили?
Сейчас есть требования предьявляемые к подобным объектам и требования по обеспечению сан норм жилых объектов. При подъезде к Новосибирску Главному, там все поезда вообще скорость сбрасывают, и везде шумозащита. Там какие то другие поезда ездят что ли?
Много чинуш каких то нынче, не понятно на кого, и непонятно чем работающих, развелось