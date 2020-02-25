Вам мешает шум от вокзала? Забора не будет. Спецкомиссия замерила децибелы в Бердске

Целесообразности в заборе нет, это пожелание людей. Кроме того, железная дорога была построена до жилых домов, ответил на претензию горожан мастер железной дороги Бердска.

Вокзал огородили строительным забором на время реконструкции

В «Курьер. Среда. Бердск» написал житель Бердска Олег. По его словам, вокзал Бердска необходимо отделить от жилых дом. Шум электричек и поездов мешает бердчанам спать.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» дорожный мастер станции железнодорожного вокзала Бердска Сергей Леонов, окружать вокзал забором нецелесообразно.

— Были произведены замеры шума, ради этого приезжала специальная комиссия. И нарушений по децибелам не обнаружено. Целесообразности в заборе нет, это пожелание людей. Кроме того, железная дорога была построена до жилых домов. Когда люди начали строиться вблизи железной дороги, должно было быть понимание, что будет шумно. Пожелание людей понятно, — прокомментировал дорожный мастер сегодня, 25 февраля.

Напомним, сейчас вокзал Бердска подвергается реконструкции. Сооружение нового железнодорожного вокзала началось в сентябре 2019 года. Первоначально планировали завершить строительство в 2021-м. Но работы несколько затягиваются. впрочем, железнодорожники надеются, что бердский вокзал попадет в план следующей пятилетки как завершенный объект. На строительство вокзального комплекса с увеличенной транспортной развязкой РЖД потратит порядка 500 млн рублей.