История празднования Масленицы: Если на Масленицу 2020 выкинуть старые вещи, то появятся обновки

Сегодня Масленица не теряет своей актуальности и значения, однако имеет больше развлекательный, чем сакральный характер. Масленичные дни означают пору веселья и скорого наступления весны.

Главное украшение и угощение Масленицы — блины

История, традиции и обряды Масленицы, а также примеры лучших поздравлений на праздник.

Масленичные праздники – самые веселые и вкусные во всем православном календаре. Дни, во время которых можно без всякого зазрения совести пробовать самые вкусные блюда народной кухни, вспоминают все оставшиеся месяцы года.

Дни масленицы, которой ждут все, вне зависимости от возраста и вероисповедания, полны не народных гуляний, ярмарок и различных развлекательных мероприятий, которые до сих пор организовываются на площадях почти всех украинских городов.

Какие недели называют масленичными? Когда первый день самого вкусного периода православного календаря, а когда последний? Какой обряд должен провести в этот период каждый православный? Почему неделя называется масленичной? Какие блины и другие блюда нужно готовить в данный период? – Ответы на эти и многие другие вопросы, вы найдете в этой статье.

Масленица: истоки праздника

Третий самый важный православный праздник (после Рождества и Крещения) в народной памяти на самом деле имеет языческие корни. Лакомка (распространенное название праздника в прошлом) начала праздноваться в еще языческие времена. Когда начали праздновать Масленицу, ученые точно не знают, но, вероятно, история праздника уходит в IV-V века нашей эры.

В древние времена праздник был связан с чествованием бога Ярилы, однако по другим данным – с празднованием в честь Велеса. Недели перед стартом весны считались переходным, особенным периодом, когда зима встречалась с весной, а люди должны были скинуть груз прошедших месяцев и готовится к грядущему обновлению вместе с природой. Когда природа начинает готовится к смене сезонов, пора очищаться самому, думали древние славяне. Масленица призвана проводить зиму и приготовится очистится от прошлого сезона огнем, паля костры и чучела, которые и остались главными атрибутами православного праздника.

С принятием в X веке нашей эры христианства в Киевской Руси праздник не был запрещен, а наоборот – взят на вооружение церковью. Уже пятый киевский князь наполнил праздник новыми идеями и сделал его заключительной частью подготовки к Великому посту. Череда праздничных дней должна была дать народу повод хорошо погулять, выпить и поесть перед тем, как взять аскету – то есть придерживаться сурового режима питания. Праздник для верующих означает приверженность христианской традиции и согласие прощать ближнего, придерживаться заповедей, сохранять веру и чтить церковных иерархов.

Масленица также означает наступление Сырной седмицы – то есть – сырной недели. Из самого названия праздника понятно, сколько дней длится праздник. Календарная неделя в православном календаре выделена для вкусной еды, веселых гуляний, очищения души и подготовке к Великому посту, а затем и к Пасхе.

Неделя проходила с щедрым столом, который состоял из молочных продуктов и рыбы. Мясо в древние времена в этот период есть было запрещено.

Масленицу также называли тещин праздник, так как в этот период было принято навещать мать жены, которая должна была подать зятю блины и другие угощения. Зятю и теще полагалось забывать обиду и начинать год сначала. Данное наименование праздника не забылось и широко празднуется и в наши дни. Последнее воскресенье февраля, как правило, также называлось прощеным и считалось последним днем празднования и кульминацией всей недели.

Что обозначает блин во время масленицы? По мнению историков, это солнце. Блюдо имеет вид полного солнечного диска, встреча которого на небе была столь долгожданна в феврале. Блин имеет важное значение в традиции и также означает изобилие для каждого славянина в доме и жизни.

Сколько длится Масленица в наши дни?

Сегодня Масленица не теряет своей актуальности и значения, однако имеет больше развлекательный, чем сакральный характер. Масленичные дни означают пору веселья и скорого наступления весны. Картинки в книгах показывают нам красочный, народный праздник, который воспроизводится и на улицах современных городов.

Расписание масленичной недели неизменно уже много веков. В 2020 году неделя празднуется с 24 февраля по 1 марта. Если вас интересует, какого числа вам нужно завершить обряды очищения перед Великом постом, загляните в православный календарь, в котором уже определены его даты.

Описание народных традиций на Масленицу

Зачем сжигают чучело на праздник? Эта традиция имеет ритуальное, символическое значение и пришло к нам из глубины веков. Как правило, сжигание происходит на шестой или седьмой день и означает избавление от нечистой силы и страхов зимы.

Самый известный ритуал Масленицы – предмет изучения ученых и описания живописцев. Традиции праздники означают проведение веселого, сытного, пьяного и красочного зрелища.

Чучела на Масленицу могут быть разными – большими, маленькими, украшенными или нет. Праздник невозможен без сжигания чучела, которое вы можете сделать по своему выбору, не придерживаясь народных традиций.

Описание праздника часто встречается в народных преданиях и исторических источниках, а сегодня приобрело новые черты. Сжигание начинается с закатом и длится до полуночи. В это время христиане отмечают духовное перерождение и готовность встречать весну и готовность принять Великий пост. Фото с наиболее эффектным сжиганием чучел можно найти в работах лучших фотографов, поскольку стало предметом изучения современных ученых и художников.

Масленицу празднуют, сжигая костры и прыгая через них, что также означает очищение. Кому стоит прыгать через костер на масленицу? Каждому, кто нуждается в ритуале очищения или просто хочет повеселиться и испытать новые ощущения.

Календарь Масленицы

Наши предки встречали праздник, готовили еду и развлечения, ходили в гости. Именно последний понедельник февраля и определяется первым днем Масленицы. Через угощения проходили поминки по усопшим.

После – во вторник – устраивались смотрины. Именно в этот период было принято выбирать невест и женихов и приглядываться друг к другу до весны, поскольку гулять свадьбы в Великий пост было запрещено. Венчались молодые после того, как наступит Пасха.

Среда или лакомка – любимый день многих православных на Масленицу. Украина знает этот день как тещин, поскольку именно в этот период зятьям принято ходить к тещам и мириться с ними. По этой причине этот день называется еще и прощеным. Также было принято дарить тёще поделки и другие незначительные подарки.

Четверг назывался разгулом. Именно в этот день проходит так называемая Широкая Масленица. По всей Руси начинали водить хороводы, кататься с горок, прыгать через костры, устраивать массовые кулачные бои и, конечно же, пиры.

В субботу было принято устраивать девичники. Невестки приглашали родственников мужа и весело проводили с ними время.

На седьмой день – в воскресенье – начиналась подготовка к Великому посту (Малое прощенное воскресенье). Было принято просить прощения у близких и знакомых, что должно было помочь очиститься и начать Великий пост. В этот день сжигали последний костер, а пепел с него развевали над полями ради щедрого урожая.

Приметы на Масленицу

Если не глянуть на чучело Масленицы хотя бы издалека, то скоро умрешь.

Чем громче смеешься на Масленицу, тем лучше будет урожай.

Если блины красивые и пышные – год будет благополучным и богатым на урожай, а если прилипают — к неприятностям.

Чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче будет год.

На Масленицу молодежь делала качели, и кто выше взлетал, у того семья и урожай будет больше других.

Кто дальше всех съедет с горки на санях — у того лен вырастет самый длинный.

Если в канун Масленицы был дождь, то осень будет грибная, а если мороз — лето будет не жарким и урожайным.

Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится.

Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то появятся обновки.

На Масленицу старое простить — в жизнь новое пустить.

Поздравления на Масленицу

Пахнет свежими блинами,

Важно самовар гудит,

Семимильными шагами

Масленица к нам спешит.

Закружимся в хороводе,

Пригласим друзей к костру,

Зиму лютую проводим —

Встретим теплую весну!

Пусть же солнышко сияет,

Ликовал чтоб стар и млад.

Пусть друг друга поздравляют

Все, кто Масленице рад!

Пришла к нам Масленица в гости

С прекрасным блинным ароматом.

Свои печали все отбросьте,

Впустите в дом к себе достаток.

Желаю вам добра и мира,

Всех планов скорого свершения,

Чтоб вас судьба от бед хранила

И чтобы было настроение.

И пусть вам Масленица нынче

Подарит счастье и везение,

А вы поджаристый ей блинчик

Преподнесите с уважением.

Поздравляю с Масленицей! Желаю, чтобы ни один блин в жизни не был комом, чтобы зима завершила свое торжество и пустила на землю цветущую и нежную весну. Желаю жить, катаясь сыром в масле, желаю добрых друзей и настоящего счастья!

Пусть Масленица принесет

Добро, удачу и достаток,

Много любви, большой доход,

Чтоб каждый миг был очень сладок!

Желаю всем повеселиться,

Чтоб радость к вам пришла скорей,

Пусть счастье прилетит, как птица,

Чтоб стало на душе теплей!

***

Ах, Масленица, Масленица

В дома наши пришла

И много-много блинчиков

С собою принесла!

В сундук сложила также

И счастье, и добро.

Пришла, сказала важно:

«Всё будет хорошо»!

***

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!

Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

***

Масленица светлая

Принесла приветливо

Блинчики душистые,

Солнечно-искристые.

Пусть деньки весенние

Дарят лишь везение,

Счастье, процветание,

Взаимопонимание.

Пусть весь мир, как радуга,

Ярким будет, радостным,

Сладким, словно блинчики,

Добрым и улыбчивым!

Источник: znaj.ua