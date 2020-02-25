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75 дней до Победы: продли подписку на газету, Шура

16:45 25.02.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Каждый день на сайте будет выходить письмо бердского фронтовика. Ф. Н Созинов пишет свои родным как он работает в колхозе.

75 дней до Победы: продли подписку на газету, Шура
Письмо Ф Н Созинова

Курьер. Среда. Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем продолжает проект 75 дней до Победы. С 24 февраля, каждый день на сайте выходит письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» Бердского историко-художественного музея.

4 сентября 1941 г
Здравствуйте, дорогие Шура и дети мои Зоичка и Володя, Папаша и Мамаша, Нина и Рая, Катя и Зоя. Передаю Вам всем свой красноармейский привет и желаю всего хорошего в Вашей жизни.

Передайте привет дяде Евдокиму Ивановичу и тёте Поле с их детками. Дяде Якову Ивановичу привет передаю, Капитолине Михайловне.
Шура! Я обучаюсь на командный состав в гор. Куйбышеве, в школе, возможно, проучусь месяц или два, точно не знаю. Город Куйбышев это бывший Каинск, нахожусь близко от вас в Новосибирской области. Шура и дорогие мои дети и все родные, и знакомые мои, старайтесь работать в тылу добросовестно, для пользы Красной армии отдать все силы. Я считаю, что ещё с Вами Шура и дорогие мои дети увидимся и встретимся с радостью мы с Вами.
Все время у нас проходит в учебе, начиная в 5 утра и до 11 часов. Немного и тяжеловато было сначала, но сейчас привык, немного и скучаю о Вас иногда, но некогда скучать, так как все время занято у нас учебой, то приходится не думать об этом.
В выходные дни помогаем колхозам в уборке урожая,так что некогда, Шура, скучать. Письмо даже некогда написать, но приходится перерывы минутные только использовать. Вот, Шура, как я живу. Шура напиши, получила или нет мою посылку с одеждой? Шура, если надо продли подписку на газету «Советская Сибирь» не позднее с 15 сентября на остальные три месяца — октябрь ноябрь и декабрь. Возьмешь в папке маленькой квитанцию, лучше подписывай на 6 месяцев. Шура 15 сентября должна получить пособие, отдай 8 рублей Димитрию, они давали мне на хлеб и Шуре, у которой муж в армии конюхом был. Она давала мне на хлеб 5 рублей, отдай. Шура не ругай за это меня – за долги. Шура опиши как здоровье отца, матери, деток и сестренок.
Пока, до свидания, остаюсь здоровый того и Вам всем желаю. Жму крепко руку Ф.Н.Созинов.

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