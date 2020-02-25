Лунный посевной календарь на последнюю неделю февраля 2020 года: что нужно успеть посадить на растущую луну

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 25 февраля 2020
Луна в знаке зодиака Рыбы (+)
Луна в знаке Рыбы. это очень продуктивный знак. Обеспечивает обильный урожай, но плохо сохраняемый и на семенные цели не пригодный.
Растения имеют хорошие корни, короткий стебель, вкусные плоды.
- посев, посадка и пересадка любых растений, особенно овощных, тыквенных и паслёновых;
- высадка рассады;
- посадка картофеля;
- посев цветочных растений;
- полив, рыхление.
- подкормки, особенно минеральные некорневые, органическими удобрениями и в небольших дозах. Однако не рекомендуется заливать и перекармливать растения, это может привести к развитию грибных болезней и гнилей;
- прививка, окулировка, заготовка черенков для прививок, укоренение черенков, обрезка деревьев и кустарников, прищипка;
- покос трав;
- заготовка листьев лекарственных растений, закладка компоста.
- овощных: арахис, баклажаны, бахчевые, бобовые, дайкон, кабачки, капуста (белокочанная ранняя, брокколи, брюссельская, кольраби, красная, пекинская, савойская, цветная), картофель, лагенария, мангольд, морковь, огурцы, пастернак, патиссоны, перец (сладкий и горький), помидоры, редис, редька, свекла, тыква;
- пряно-зеленых: артишок, базилик, кресс-салат, петрушка, салат, сельдерей, спаржа, укроп, хрен, цикорий, шпинат;
- плодово-ягодных: виноград, груша, земляника, малина, крыжовник, слива, смородина, шиповник, яблоня;
- полевых: кукуруза, люцерна, овес, пшеница, рожь, сорго, подсолнечник, ячмень;
- цветов: гвоздика, лилейные, шалфей;
- комнатных растений: аквариумные растения (валлиснерия спиральная, кабомба водная, бовиэя вьющаяся (вьющийся или морской огурец), бриофиллум, будра плющевидная, герани (войлочная, головчатая, курчавая, сильнопахнущая), гипоцирта голая, орхидея, папирус, пальма рыбий хвост, пеллиония Даво, пилея (Кадье, ползучая, монетолистная, мелколистная), плектрантус, рипсалис (пустоплодный, странный), роголистник общий, криптокорина), сидерасис буроватый, толстянка плаунолистная, толмия Мензиса, фикусы ампельные (карликовый, укореняющийся), хелксина Солейроля, циперус раскидистый, элодея канадская.
- обработка от вредителей и болезней;
- обрезка растений;
- заливать, перекармливать растения и заготавливать земляные смеси, т.к. велика вероятность загнивания и возникновения грибковых инфекций;
- выпечка теста.
3 лунный день (+)
25 февраля 2020 года в 12:00 — 3 лунный день. отмечается сплетение гравитационных сил Луны и Солнца. Благодаря этому насыщенность и давление сока, у основания стволов и в корнях растений очень высокие. Соки и жизненная энергия растений перемещаются вверх, способствуя быстрому росту стеблей культур и формированию новой зеленой поросли.
Растения продолжают активно вытягивать воду из почвы, поэтому, их необходимо чаще и больше поливать.
- посадка, пересадка и посев быстрорастущих плодовых культур, особенно тех, у которых наземная часть съедобна (листовые овощи, бобы, баклажаны, огурцы, кабачки, тыква, томаты, кукуруза, патиссоны, горох, зелень, перец, капуста, земляника, подсолнечник и т.д.);
- посадка, пересадка, посев цветочных культур, газонных и лекарственных растений;
- рыхление, прополка, минеральная подкормка, прореживание всходов
- нарезка черенков, их подготовка к укоренению и укоренение, прививка;
- сбор плодов.
Растущая Луна (+)
Луна находится в фазе Растущая Луна. циркуляция жизненных сил и соков растений, активность биополя направлена от корней вверх, от центра к периферии. Это период наиболее интенсивного развития надземных частей растений.
Семя, посаженное в это время, получает программу на более активный рост вверх, интенсивное развитие надземной биомассы. Обрезая растения в этот период, мы пробуждаем спящие почки и из них быстро растет новая поросль. Важно знать меру при обрезке, иначе растение может истечь соком и погибнуть.
- посев, посадка и пересадка зеленных, листовых, плодовых и бахчевых культур;
- посадка и пересадка плодовых деревьев, ягодных кустарников и земляники;
- обработка земли, полив и минеральные подкормки, укоренение черенков;
- прививка.
- Окулировка. Корни в это время мало реагируют на повреждения, но приживаемость и жизнестойкость корневой системы снижены, поэтому посаженные и пересаженные в этот период растения должны постоянно контролироваться.
Влияние дня недели (+)
День недели — вторник, этот день находится под покровительством Марса, поэтому он полон энергии. Удача ждет сильных, волевых людей, в которых энергия бьет ключом.
Если вы разовьете в этот день бурную деятельность, вас ждет успех. Однако во вторник бывает трудно сосредоточиться, выбрать правильный путь решения проблем. Но если вы все обдумали заранее, то — вперед, без тени сомнения!
Это подходящий день и для тяжелых работ в огороде и саду. Затраченная вами энергия легко и быстро восстановится, а растения будут Вам благодарны.
Источник: Мир космоса