Кто ответит за многомиллионные долги КБУ, ответил Евгений Шестернин

При установлении следственными органами всех причастных к появлению долгов МУП «КБУ» лиц, они будут нести ответственность в рамках действующего законодательства, заявил мэр Бердска.

КБУ Бердска — поставщик воды и тепла в городе

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали Евгению Шестернину более 100.

— Когда будут наказаны все причастные к появлению многомиллионных долгов в КБУ? И как так могло получится, что прибыльное муниципальное предприятие МУП «Бердский водоканал», практически в одночасье стало должником?

— На сегодняшний день одним из актуальных вопросов для Бердска является вопрос отопления домов и подача горячей воды к многоквартирным домам. Эту деятельность в городе осуществляет МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП КБУ). Перед вновь назначенным руководителем МУП КБУ была поставлена задача: своевременное и качественное оказание услуг населению по обеспечению водо- теплоснабжения и снижение задолженности. Несмотря на то, что задолженность сейчас снижается, но с учетом контроля ценовой политики предприятие является планово убыточным. Контроль за деятельностью предприятия осуществляет комиссия администрации, кому интересно ознакомиться с материалами заседания комиссии и эффективности работы предприятия, можно обратиться в администрацию города. Что касается второй части вопроса «Когда будут наказаны все причастные к появлению долгов в КБУ?», скажу, что при установлении следственными органами всех причастных к появлению долгов МУП «КБУ» лиц, они будут нести ответственность в рамках действующего законодательства, — ответил Евгений Шестернин.