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Кто ответит за многомиллионные долги КБУ, ответил Евгений Шестернин

16:15 25.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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При установлении следственными органами всех причастных к появлению долгов МУП «КБУ» лиц, они будут нести ответственность в рамках действующего законодательства, заявил мэр Бердска.

Кто ответит за многомиллионные долги КБУ, ответил Евгений Шестернин
КБУ Бердска — поставщик воды и тепла в городе
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Кто ответит за многомиллионные долги КБУ, ответил Евгений Шестернин

Кто ответит за многомиллионные долги КБУ, ответил Евгений ШестернинНа «безобразную» работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению ШестернинуЕщё 47 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали Евгению Шестернину более 100.

— Когда будут наказаны все причастные к появлению многомиллионных долгов в КБУ? И как так могло получится, что прибыльное муниципальное предприятие МУП «Бердский водоканал», практически в одночасье стало должником?

— На сегодняшний день одним из актуальных вопросов для Бердска является вопрос отопления домов и подача горячей воды к многоквартирным домам. Эту деятельность в городе осуществляет МУП «Комбинат бытовых услуг» (МУП КБУ). Перед вновь назначенным руководителем МУП КБУ была поставлена задача: своевременное и качественное оказание услуг населению по обеспечению водо- теплоснабжения и снижение задолженности. Несмотря на то, что задолженность сейчас снижается, но с учетом контроля ценовой политики предприятие является планово убыточным. Контроль за деятельностью предприятия осуществляет комиссия администрации, кому интересно ознакомиться с материалами заседания комиссии и эффективности работы предприятия, можно обратиться в администрацию города. Что касается второй части вопроса «Когда будут наказаны все причастные к появлению долгов в КБУ?», скажу, что при установлении следственными органами всех причастных к появлению долгов МУП «КБУ» лиц, они будут нести ответственность в рамках действующего законодательства, — ответил Евгений Шестернин.

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