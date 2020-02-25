Брутальный сын Дмитрия Нагиева похож на отца

Кириллу Дмитриевичу Нагиеву 29 лет. Молодой, статный и симпатичный парень активно продвигается по карьерной лестнице в сфере актерского искусства.

Кирилл Дмитриевич Нагиев- сын Дмитрия Нагиева

Звездный сын Дмитрия Нагиева уже вовсе не ребенок, Кириллу Дмитриевичу Нагиеву 29 лет. Молодой, статный и симпатичный парень активно продвигается по карьерной лестнице. Парень пошел по стопам отца, с самого раннего детства Кирилл занимался в театральных кружках, позже окончил театральный вуз.

Младший Нагиев активно снимается в фильмах, телешоу, например в «Ревизорро-шоу» с Еленой Летучей. так же, играет и в театре.

Сыну Дмитрия Нагиева 29 лет

Совсем недавно в прокат вышел новый, нашумевший фильм «Холоп», в нем Кирилл Нагиев сыграл далеко не последнюю роль.

В личной жизни сына Дмитрия Нагиева все стабильно, на протяжении 8 лет парень встречается с девушкой Юлией, которую тщательно скрывает, он не любит афишировать на публике свои отношения. Будет ли свадьба и когда, пара не сообщает.