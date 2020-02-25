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Красота / Общество

Брутальный сын Дмитрия Нагиева похож на отца

16:10 25.02.2020 Фото: Открытые источники
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Кириллу Дмитриевичу Нагиеву 29 лет. Молодой, статный и симпатичный парень активно продвигается по карьерной лестнице в сфере актерского искусства.

Брутальный сын Дмитрия Нагиева похож на отца
Кирилл Дмитриевич Нагиев- сын Дмитрия Нагиева

Звездный сын Дмитрия Нагиева уже вовсе не ребенок, Кириллу Дмитриевичу Нагиеву 29 лет. Молодой, статный и симпатичный парень активно продвигается по карьерной лестнице. Парень пошел по стопам отца, с самого раннего детства Кирилл занимался в театральных кружках, позже окончил театральный вуз.

Младший Нагиев активно снимается в фильмах, телешоу, например в «Ревизорро-шоу» с Еленой Летучей. так же, играет и в театре.

Брутальный сын Дмитрия Нагиева похож на отца

Сыну Дмитрия Нагиева 29 лет

Совсем недавно в прокат вышел новый, нашумевший фильм «Холоп»,  в нем  Кирилл Нагиев сыграл далеко не последнюю роль.

В личной жизни сына Дмитрия Нагиева все стабильно, на протяжении 8 лет парень встречается с девушкой Юлией, которую тщательно скрывает, он не любит афишировать на публике свои отношения. Будет ли свадьба и когда, пара не сообщает.

Брутальный сын Дмитрия Нагиева похож на отца

Кирилл Нагиев испытывал массу неудобств в связи со звездным статусом отца

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