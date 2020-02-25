Мумию сделала из матери больная дочь из-за нежелания прощаться

Женщину направили в психиатрическую больницу в неадекватном состоянии.

В Санкт-Петербурге женщина не хотела прощаться с матерью и делала из нее мумию.

Как стало известно РЕН ТВ, после смерти 82-летней матери, ее дочь звонила священнику и интересовалась, как совершить обряд омывания, при этом скорую и врача для констатации она не вызвала.

Женщина никого не пускала в квартиру, в результате чего прибывшие на вызов сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили там женщину и тело ее матери. Женщина сообщила, что ее мать скончалась 22 февраля. Позже она призналась, что это произошло около недели назад. Она не хотела расставаться с ней и обрабатывала тело растворами марганцовки и мумие.

Женщину направили в психиатрическую больницу в неадекватном состоянии.

Источник: РЕН ТВ