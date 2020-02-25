Избил, задушил и закопал в снег 11-летнего мальчика подросток под Мурманском. Ранее он утопил 8-летнего ребенка

В ряде СМИ получила широкое распространение информация о преступлении, совершенном подростком в Мурманской области, где 15-летний учащийся одной из школ избил ногами и пытался задушить 11-летнего мальчика, а потом закопал в снег практически без одежды. К ребенку вовремя успела «скорая», ему оказана необходимая медицинская помощь. По данному факту следственными органами СК России по Мурманской области незамедлительно возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В СМИ приводятся сведения, что это далеко не первое преступление подростка. Четыре года назад он уже утопил 8-летнего ребенка, но избежал ответственности в силу возраста. Соседи рассказывают, что бездействовали все – родители, школа, контролирующие органы.
Председатель Следственного комитета дал указание руководству следственного управления по Мурманской области в рамках расследования досконально выяснить причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления, проверить условия его жизни, отношения в семье и школе. Также глава ведомства потребовал дать оценку действиям (бездействию) сотрудников профильных служб и правоохранительных органов, обязанных осуществлять контроль за несовершеннолетними, совершившими противоправные действия. Кроме того, Председатель СК России поручил проверить полноту и объективность процессуальной проверки и принятых следственными органами решений по ранее совершенному подростком преступлению. Александр Бастрыкин дал указание подробно доложить обо всех обстоятельствах преступления в отношении ребенка и поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.
Источник: Следственный комитет РФ
Что это за пиар на трупах вообще? А если бы не дал, не указал и не вот это всё - то что, можно не расследовать что-ли? Замяли и концы в воду?
Глава должен организовать работу вверенной службы, а не "брать на личный контроль". А не можешь организовать без "личного контроля в СМИ" - так уйди в связи с несоответствием должности и дай дорогу тем, кто сможет организовать. А заодно не будет с лупой экран ноутбука разглядывать.
Вот не первая ласточка от сторонников проекта закона о домашнем насилии, если бы этому упырю давали бы ремня на регулярной основе он бы даже не подумал такое делать зная что за эти художества наступит возмездие. "Онижедети" чувствуя безнаказанность превращаются в зверёнышей, последние нападения на педагогов в школах яркий пример убогого отношения и безмерной защиты прав этих онижедетей. А как насчёт защиты прав взрослых от этих цветов жизни.
Простят и поймут. А этот психопат продолжит убивать.