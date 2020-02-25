25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН

17:30 25.02.2020 Фото: Михаил Почуев/ТАСС
2 1

Реймер отказался признать свою вину.

По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс глава ФСИН
Реймер украл миллиарды

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сказали в суде. Там отметили, что решение освободить его по УДО было принято еще на прошлой неделе. Оно вступит в силу через десять дней после принятия, если не будет обжаловано прокуратурой.

Бывший руководитель ФСИН Александр Реймер (он занимал эту должность в 2009-2012 годах) был арестован 31 марта 2015 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По версии следствия, Реймер присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом. 24 сентября 2015 года Реймеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Подробности этого эпизода в СМИ не разглашались. Реймер отказался признать свою вину.

14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ к восьми годам лишения свободы, обвинения по ч. 3 ст. 285 были сняты. Двое других фигурантов дела, заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр инженерно-технического обеспечения и связи» Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Отсидел своё?

Иван, 25 февраля 2020 17:42
НВР:Конечно,очень порядочный
Поросёнок Пётр, 25 февраля 2020 18:08
Всё правильно, зачем держать за решёткой столь уважаемого человека. Требую выпустить до кучи полковника Захарченко! Они в церквях не танцевали, с плакатами не стояли, стаканчики в доблестную полицию не бросали, всего лишь украли какие-то там миллиарды.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Голосовать за поправки в Конституцию хотят 66% россиян
18:30 25-02-2020
Голосовать за поправки в Конституцию хотят 66% россиян
Забрал новый телефон у "Человека-паука" мужчина в Петербурге
18:15 25-02-2020
Забрал новый телефон у
БердскОтдыхать с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня будут жители Бердска
18:00 25-02-2020
Отдыхать с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня будут жители Бердска
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
17:45 25-02-2020
Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов
Погиб рабочий на производстве завода ОАО «ИскитимИзвесть» в Искитиме
17:34 25-02-2020
Погиб рабочий на производстве завода ОАО «ИскитимИзвесть» в Искитиме
По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН 2
17:30 25-02-2020
По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН
БердскЭто реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска 3
17:24 25-02-2020
Это реквизит: не дарила «резиновых женщин» мужчинам-сотрудникам мэрия Бердска
История празднования Масленицы: Если на Масленицу 2020 выкинуть старые вещи, то появятся обновки 2
17:16 25-02-2020
История празднования Масленицы: Если на Масленицу 2020 выкинуть старые вещи, то появятся обновки
БердскПотепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск
17:15 25-02-2020
Потепление до +4 градусов со штормовым ветром придет до конца недели в Бердск
БердскВерните землю: Жалобу депутатов на бизнесмена Илющенко направил прокурору Бердска генпрокурор РФ 4
17:11 25-02-2020
Верните землю: Жалобу депутатов на бизнесмена Илющенко направил прокурору Бердска генпрокурор РФ