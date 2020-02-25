По УДО вышел укравший 2,7 млрд рублей экс-глава ФСИН

Реймер украл миллиарды

Центральный районный суд Калининграда освободил условно-досрочно бывшего директора ФСИН России Александра Реймера, осужденного за мошенничество и злоупотребление полномочиями. Об этом ТАСС сообщили во в вторник в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сказали в суде. Там отметили, что решение освободить его по УДО было принято еще на прошлой неделе. Оно вступит в силу через десять дней после принятия, если не будет обжаловано прокуратурой.

Бывший руководитель ФСИН Александр Реймер (он занимал эту должность в 2009-2012 годах) был арестован 31 марта 2015 года, в тот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). По версии следствия, Реймер присвоил 2,7 млрд рублей бюджетных средств при закупке ведомством электронных браслетов для лиц, находящихся под домашним арестом. 24 сентября 2015 года Реймеру предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Подробности этого эпизода в СМИ не разглашались. Реймер отказался признать свою вину.

14 июня 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил его по ч. 4 ст. 159 УК РФ к восьми годам лишения свободы, обвинения по ч. 3 ст. 285 были сняты. Двое других фигурантов дела, заместитель главы ФСИН Николай Криволапов и директор ФГУП «Центр инженерно-технического обеспечения и связи» Виктор Определенов, получили пять лет и восемь месяцев и шесть лет колонии соответственно. 3 мая 2018 года Криволапов был досрочно освобожден. В августе 2018 года Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск о взыскании с осужденных свыше 2,2 млрд рублей.

Источник: ТАСС