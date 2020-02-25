Засосало в сугроб школьника в Новосибирске. Вызволить смогли только спасатели

Школьника засосало в сугроб, он не получил травм

Вечером 23 февраля на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация, что в Первомайском районе города 10-ти летний ребёнок застрял между сугробом и забором, ограждающим футбольный стадион.

На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей МАСС.

Прибыв на место, спасатели увидели мальчика, который провалился в сугроб рядом с прутьями забора и не может самостоятельно выбраться. Спасатели за руки подняли ребёнка из снега и аккуратно спустили его на землю. Мальчик был доставлен до дома и передан родителям. Ребёнок не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.



Служба МАСС напоминает!Уважаемые родители, всегда будьте в курсе, где находится на улице ваш ребёнок и чем он занимается. Объясните ему, что можно делать, а чего нельзя и как себя вести, если он попал в неприятную ситуацию (не может спуститься с дерева, крыши гаража и так далее). Как позвать на помощь, к кому обратиться, и какие действия можно или не нужно предпринимать самостоятельно.Берегите себя!

Источник: Муниципальная аварийно-спасательная служба