Верните землю: Жалобу депутатов на бизнесмена Илющенко направил прокурору Бердска генпрокурор РФ

Роман Сивак проверит доводы, изложенные в обращении народных избранников. Прокурор города инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года.

Александр Илющенко получил землю на берегу еще в 2005 году

Направил прокурору Бердска обращение депутатов города генеральный прокурор России Игорь Краснов. Напомним, 19 декабря 2019 года на 33-й сессия Совета депутатов Бердска народные избранники единогласно приняли решение об обращении к генпрокурору страны.

В нем народные избранники подробно описали, как бизнесмен Александр Илющенко завладел землей набережной Бердска. Срок аренды земли истек в конце 2018 года. В аренде земельных участков на Бердском заливе, где находятся пристань, бассейн и другие постройки, предпринимателю отказали. Но вскоре он представил техплан, по которому данные участки входят в единый неделимый комплекс с центром «Лесная сказка».

— Обращение поступило 21 февраля. Доводы, изложенные в обращении, проверяются, — прокомментировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» прокурор Бердска Роман Сивак.

Тогда депутаты единогласно проголосовали за инициативу. Но спросили у помощника прокурора Бердска: какие действия по данному факту проводит прокуратура города. Как оказалось, прокурор Бердска инициировал проверку по «земле Илющенко» еще в мае 2019 года. Прокуратура усмотрела признаки уголовного дела в этой истории.

— Мы хотим зайти в программу «Комфортная городская среда» и сделать набережную для горожан. Муниципальную. Нам многое непонятно в создавшейся проблеме. Разрешенное использование участков разное, участки были в аренде. В аренде отказали. Как можно было земельный участок, аренда которого закончилась, объединить в единый комплекс и оформить его, — говорила в декабре 2019 года депутат Елена Белова.

Обращение к генпрокурору Бердска

28 января 2005 года между администрацией Бердска и ООО «Сибинвестстрой» заключен договор аренды земельных участков площадью 131698 кв. метров на территории города для благоустройства и строительства набережной сроком до 17 января 2007 года. Единственным учредителем ООО «Сибинвестстрой» являлся Илющенко Александр Петрович, организация ликвидирована в 2015 году. Илющенко являлся депутатом Заксобрания Новосибирской области, был председателем комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.

Дополнительным соглашением от 2006 года срок действия договора был продлен до 2012 года. Постановлением администрации Бердска от 2010 года земельный участок был разделен на три земельных участка. Дополнительным соглашением в 2010 году срок действия договора продлен в отношении двух земельных участков до 17 января 2019 года. Еще одним дополнительным соглашением срок действия договора третьего земельного участка также продлен до 17 января 2019 года. В последующем произведена уступка права аренды земельных участков Илющенко Александру Петровичу.

11 октября 2018 года Илющенко обратился в администрацию Бердска с заявлением о предоставлении земельных участков в аренду сроком на 10 лет. В своих заявлениях основанием предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов Илющенко указал наличие на них объектов капитального строительства, правообладателем которых он является. Это набережная, скейт-парк, универсальная игровая площадка, причал, бассейн, вспомогательное строение №1, парковка, больверк. Бердская горадминистрация разрешение на строительство и разрешение ввода в эксплуатацию вышеперечисленных объектов не выдавала.

Мер, направленных на получение разрешения на строительство, Илющенко не предпринималось. Сведения об основном здании, строении или сооружении по отношению к которому вышеперечисленные объекты недвижимости выполняют вспомогательную или обслуживающую функцию, утвержденный проект строительства на земельных участках отсутствует. В связи с этим в администрации согласовано и утверждено в установленном законом порядке проектной документации и невозможности определить законное основание срока предоставления на праве аренды земельных участков 9 ноября 2018 года Илющенко отказано в предоставлении земельных участков на праве аренды без проведения торгов.

18 декабря 2018 года Илющенко повторно обратился в бердскую горадминистрацию с заявлением о предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов сроком на 10 лет. В заявлениях Илющенко указано, что на земельных участках размещено сооружение — — пансионат «Лесная сказка». Согласно сведениям публичной кадастровой карты вышеуказанный объект недвижимости, расположенный на земельных участках, 13 декабря 2018 года поставлен на учет как единый недвижимый комплекс вместе с иными объектами недвижимости, расположенными на земельных участках (Изумрудный, 1, корпус 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ул. Попова, 12) и пансионат «Лесная сказка», правообладателем которого является Илющенко.

При этом по имеющейся в бердской горадминистрации проектной документации объекта капитального строительства, спальный корпус и многофункциональное здание по ул. Попова, 10, пансионат «Лесная сказка», предусмотрено строительство основных и вспомогательных объектов исключить в границах земельных участков. Какая-либо другая проектная документация Илющенко не представлялась. Разрешение на ввод в эксплуатацию, реконструкцию пансионата «Лесная сказка» администрацией Бердска не выдавалось. В связи с вышеизложенным 17 декабря 2019 года Илющенко отказано в предоставлении земельных участков на праве аренды без проведения торгов по его заявлению.

В соответствие со статьей 133.1 гражданского кодекса РФ недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может являться единый недвижимый комплекс, в совокупности объединенный единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов железной дороги, линии электропередач, трубопровода и других. Либо расположенных на одном земельном участке, если в едином госреестре прав на недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь.

Изучением техплана ЕНК установлено наличие внесенных в него заведомо ложных сведений, а именно, указания в заключении кадастрового инженера Чумбея Е.А. о принадлежности Илющенко земельного участка на праве собственности. Указанный участок предоставлялся Илющенко на праве аренды до 2019 года, посредством которого, якобы, обеспечивается сообщениями между объединенными в ЕНК объектов недвижимости. Иное обоснование единого назначение физической и технологической связи объектов недвижимости, объединенных в ЕНК в техническом плане, послужившим основанием для государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на ЕНК срок действия договора земельного участка истек 17 января 2019 года. Земельный участок по акту приема передан администрации Бердска 6 марта 2019 года.

В связи с наличием в техплане послужившим основанием для постановки ЕНК на государственный кадастровый учет и регистрации на него права собственности Илющенко заведомо ложных сведений с отсутствием обоснования единого назначения администрация Бердска полагает его порочным, не соответствующем действительности, имеющим только следующие цели — предоставить Илющенко возможность исключительного права аренды земельных участков с кадастровыми номерами 54 и 55. На основании подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ. А также нивелировать, скрывать допущенные нарушения Градостроительного законодательства РФ при возведении расположенных на земельных участках с кадастровыми номерами №54 и 55 объектов недвижимости: набережной, причала, скейт-парка, универсальной детской игровой площадки, бассейна, вспомогательного строения №1, парковки, больверка.

В связи с наличием сомнений в едином назначении физической или технологической связи объекта капстроительства, спального корпуса и многофункционального здания по ул. Попова, 10, пансионат «Лесная сказка», с объектами, размещенными на земельных участках с кадастровыми номерами 54 и 55, а также размещенных на земельных участках с кадастровым номером 65 (городок «Изумрудный») администрацией Бердска подано заявление в арбитражный суд Новосибирской области о признании незаконными действий о постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости, как единого недвижимого комплекса, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

Полагаем, что действия Илющенко, направленные на предоставление земельных участков с кадастровыми номерами 54 и 55 в аренду без проведения торгов, а также нивелирование возможных неблагоприятных последствий в связи с допущенными нарушениями ГК РФ при возведении вышеперечисленных объектов недвижимости, учитывая заведомо порочный и недостоверный характер техплана на ЕНК, могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьи 159 УК РФ.

Необходимо дать правовую оценку действиям кадастрового инженера Чумбея в связи с изготовлением техплана, послужившего основанием для государственного кадастрового учета и государственной регистрации права собственности на ЕНК. Указанные действия по изготовлению подобного техплана предоставили Илющенко исключительное право аренды, а также приобретение в собственность земельных участков с кадастровыми номерами 54 и 55. На основании подпункта 6 пункта 2 статьи 39.3, подпункта 9 пункта 2 статьи 39.6, статьи 39.20 Земельного кодекса РФ.

С учетом изложенного Илющенко приобретает право выкупа земельных участков с кадастровыми номерами 54 и 55 по цене, определенной в 10-кратном размере ставки земельного налога на единицу площади земельного участка, но не более его кадастровой стоимости. Что является необоснованным.

Наличие на земельных участках №54 и 55 ЕНК нарушает права администрации Бердска, так как исключает проведение аукционов по продаже или аукциона на право заключение договора аренды земельных участков.

Благоустройство прибрежных территорий является одной из сфер деятельности муниципального образования, поскольку представляет собой комплекс мероприятий и работ, направленных на создание благоприятных и культурных условий жизни населения, трудовой деятельности и досуга жителей муниципалитета. Администрация Бердска не планирует далее предоставлять данные земельные участки в аренду, а по желанию жителей города хотела обустроить данную территорию как набережную. Действия Илющенко нарушают право жителей всего города на свободный доступ на эту территорию, иметь развитую инфраструктуру.

Просим вас рассмотреть возможность прокурорской проверки с целью дачи правовой оценки действиям Илющенко как заказчика на производство кадастровых работ, а также действия кадастрового инженера Чумбея. Просим вас рассмотреть возможность по итогам рассмотрения дела в арбитражном суде Новосибирской области о признании незаконными действий по постановке на государственный кадастровый учет объекта недвижимости как ЕНК обращение в порядке статьи 45 ГПК РФ в интересах муниципального образования Бердска о признании объектов недвижимости: набережной, причала, скейт-парка, универсальной детской игровой площадки, бассейна, вспомогательного строения №1, парковки, больверка, самовольными постройками в связи с допущенными при их возведении нарушениями Градостроительного законодательства РФ и подлежащими сносу. Мы опасаемся давления на контролирующие и судебные органы со стороны Илющенко и просим вас встать на защиту интересов граждан Бердска.