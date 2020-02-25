Какую правду о Ельцине и Горбачёве скрывал маршал Язов

Дмитрий Язов умер на 96-м году жизни

Я приехал в гости к Маршалу Советского Союза Дмитрию Тимофеевичу Язову накануне его 95-летия. Он живет на улице Александра Невского (кстати, в день 90-летия Президент России Владимир Путин наградил юбиляра орденом имени великого полководца). Я застал Дмитрия Тимофеевича в бодром настроении, а на мой вопрос о самочувствии он ответил поднятым вверх большим пальцем. Мы потихоньку разговорились. Но перво-наперво я подарил юбиляру три свои недавно вышедшие книги с авторской подписью — командиру, учителю и другу. Правда, при этом спросил у маршала, не слишком ли нахально я навзал его другом?

— Все правильно, — с улыбкой ответил он, — я тебе или ты мне разве мне не друг?

Я не удержался от того, чтобы для «разогрева» разговора не спросить его о том, как ему видится своя судьба с высоты 95-летия, что больше всего отложилось в памяти. Он сразу ответил «война» и показал на место под глазом, где еще со времен Великой Отечественной носит крохотный осколок немецкой мины, — вырезать стальную горошину крупповской стали врачи побоялись, лейтенант Язов мог ослепнуть. Вот так с тех пор, со времени боев под Ленинградом в 1941-м маршал Язов и носит в себе мрачную память о войне. А на его парадном кителе — боевые ордена, за отличие на фронте. Я еле удерживал в руке его китель с пудовой гроздью наград и попросил Дмитрия Тимофеевича сфотографироваться вместе со знатным мундиром. А еще я рассказал Язову, многие военные и гражданские читатели «КП» в письмах и по телефону попросили меня передать ему поздравление с «крупнокалиберным» юбилеем и все дружно желали прежде всего здоровья и здоровья. И был один особый звонок с Камчатки, от прапорщика в отставке, жена которого в 90-м погибла в автокатастрофе, не успев даже дать имя мальчику-грудничку. А в семье было еще двое малышей, которые тоже остались на руках прапорщика. Но ему штабные чинуши после гибели жены не выплачивали положенные деньги. Я опубликовал тогда жалобу прапорщика в «Комсомолке». Когда же министр обороны СССР прочитал эту заметку, многие войсковые бюрократы получили от него выволочку (некоторые даже полетели с должностей).

— Это Филиппов, что ли? — спросил меня Язов, — я помню его, встречался затем на Камчатке. Помню, что заметку вашу мне показывал тогда мой помощник полковник Михаил Земсков.

А еще я сообщил Язову, что благодарный прапорщик в отставке назвал того, выжившего в автокатастрофе грудничка, именем Дмитрий. И вы понимаете почему.

У Язова по-прежнему великолепная память. Он как и прежде помнит номера частей и фамилии командиров. В свое время его водитель рассказывал мне: «Когда случалось, что мы с Дмитрием Тимофеевичем были долго в дороге, то чтобы я не заснул, он читал мне наизусть целые главы из пушкинского «Евгения Онегина».

Язов хорошо отзывается о нынешней армии, он говорит, что в последние годы она стал «совсем другой» — реформу ведут толковые командиры. Он в свои 95 читает без очков, в том числе и «Комсомолку», которую начал читать еще в школе, потом на фронте, читает и до сих пор. Руководство «КП» давно оформило маршалу круглогодичную бесплатную подписку. Язов теплым голосом вспоминал свои визиты в «КП» и редакционные посиделки в «землянке» газеты, где часто в свое время свобирались фронтовики.

— Прошу поблагодарить через газету всех, кто поздравил меня с юбилеем, — сказал мне он на прощанье.

А его дочь Елена уже у порога вспомнила, что однажды в парикмахерской ей делала прическу армянка из Спитака. Она сказала, что ее город, разрушенный землетрясением, «спасали люди, под руководством Язова и Рыжкова — армяне никогда не забудут их» (Николай Рыжков тогда был премьером советского правительства).

Елена Дмитриевна ушла из парикмахерской, так и не сказав, что она дочка Язова…

«ОПУБЛИКУЙТЕ ЭТО ПОСЛЕ МОЕЙ СМЕРТИ»

Накануне 90-летия Маршала я тоже заходил к нему с поздравлениями. Тогда мы с ним говорили долго. А когда запись нашей беседы привез Язову для визирования, он убрал из нее целые абзацы про Горбачева и Ельцина, про Путина и Сердюкова…

— Опубликуйте это после моей смерти, — сказал Маршал. — А то сейчас будут споры, обиды. А я уже не в том состоянии, чтобы в дискуссиях участвовать.

Что ж, пусть эти абзацы будут как можно дольше неопубликованными.

А вот что Язов не вычеркнул:

ИЗ-ЗА ПАРТЫ — НА ФРОНТ

— Дмитрий Тимофеевич, многие рвались поздравить вас на год раньше. Откуда накладка?

— Когда война началась, мне не было и 17 лет. Я помчался в военкомат, проситься в армию. Но не брали из-за возраста. И я приписал себе год. Так и пошло гулять по документам.

— Ну а что после военкомата было?

— Нас отучили в Новосибирске два месяца тому, чему учат в училище 3 года. Такое время было. Потом привезли в Москву. И выпустили лейтенантами.

— Вы попали на…

— На Волховский фронт. Хотя и был уже офицером, но пацан! А многим солдатам было по 45 — 50 лет. Представляете? Они могли запросто сказать: «Сынок, поди сюда». В отцы годились…

МАТЕРИТЬСЯ ТАК И НЕ НАУЧИЛСЯ

— А где у вас первый бой был?

— У станции Погостье. Ранило меня на третий день. Немецкий снаряд упал в болото, меня подняло взрывной волной… А когда я после госпиталя вернулся в полк, начальник штаба сказал: «О, Язов! Хорошо, что приехал! Костя погиб Соловьев!» Мы с лейтенантом Соловьевым были одного выпуска. «Принимай соловьевскую роту». Я пошел, принял роту. И в бой…

— Сколько в роте было народу?

— Человек 13.

— А по штату положено?

— 100. Каждый день немец сильно нас выкашивал. Иногда за день треть убитых и раненых. А целый километр фронта такая жидкая рота держала… Тогда второй раз ранило меня…

— На фронте человек быстро приучается материться, курить, пить водку…

— Я не приучился — ни пить, ни курить. А мат хорош в колхозе, когда быки не слушаются. С людьми нельзя.

Дмитрий Язов дал подержать военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу свой маршальский китель с тяжелой гроздью наград. Фото: Личный архив Виктора Баранца

Дмитрий Язов дал подержать военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу свой маршальский китель с тяжелой гроздью наград. Фото: Личный архив Виктора Баранца

ПРО ЖУКОВА И СТАЛИНА

— А что про маршала Жукова в окопах говорили?

— Чаще: «Где Жуков, там победа».

— Некоторые Жукова теперь «мясником» называют, говорят, он путь к Берлину устлал трупами своих солдат.

— Знаю-знаю… Что бездарно командовал. Я выхожу из себя, когда такие «эксперты», не нюхавшие пороха, присваивают себе право с блошиной кочки рассуждать о Жукове. А что, войны без потерь бывают? Война — это не балет в Большом театре… Да и там иногда артисты ноги ломают… Если Жуков воевал против Гитлера бездарно, то почему же Жуков над Рейхстагом, а не Гитлер над Кремлем флаг повесил?

— До сих пор спорят — кричали солдаты «За Сталина!», когда в атаку шли?

— Я сам с такими словами в атаку поднимался. А в чем крамола? Да, Сталин иногда ошибался. Репрессии были. Но назовите хоть одного идеального руководителя того же масштаба. Такого нет.

— Можно услышать, что мы победили не благодаря, а вопреки Сталину…

— Глупость это. Мы победили вопреки Гитлеру!

ГОРБАЧЕВ

— Почему Горбачев решил именно вас назначить министром обороны?

— Могу лишь догадываться. Все, кто был тогда маршалами, уже сроднились с тем, что в армии было хорошо, что плохо.

— Глаз замылился?

— Вот именно. А я человек свежий. Был командующим Дальневосточным военным округом. Когда Горбачев приехал в Хабаровск, ему понравился мой доклад… Вечером он пригласил меня в театр. Шла «Свадьба в Малиновке».

— Раисы Максимовны не было?

— Она с моей женой сидела рядом. Кто-то потом писал, что я потому назначен министром, что стихи читал Раисе Максимовне. Не читал. Ложь.

— Говорят, у вас началось противостояние с Горбачевым, вы не соглашались с темпами вывода наших войск из Европы, сокращением вооружений…

— Я не соглашался почти со всем, что продвигал Шеварднадзе. Он готов был буквально все отдать американцам или уничтожить. Мы пустили под нож нашу великолепную ракету «Ока». Я был категорически против.

— Вы чувствовали, что у вас с горбачевским окружением нет понимания?

— Я не понимал смысла горбачевской перестройки. Хорошо о ней сказал кто-то: «Самолет взлетел с аэродрома, а место посадки ему не дали».

МИНИСТР ПРОТИВ ПРЕЗИДЕНТА

— Что заставило вас участвовать в ГКЧП 91-го года?

— Угроза развала страны, которую я защищал на фронте. И потом эти игрища между Горбачевым и Ельциным. Надо было страну спасать, а они встревали в свары. К августу 1991-го уже нечем было платить армии. Я не мог смотреть на это и услужливо щелкать каблуками. Меня бы армия не поняла.

— Почему ГКЧП не удалось довести заговор до конца?

— Если был заговор, то зачем мы тогда приехали к Горбачеву в Форос? Просили ввести чрезвычайное положение.

— А если бы август 91-го повторился, вы бы уже по-другому себя повели?

— Никак нет! Но действовал бы намного решительней.

«ДО СИХ ПОР СТЫДНО»

— Был ли в вашей жизни поступок, за который до сих пор стыдно?

— Да… На фронте это было. Мы тогда вырвались из окружения, и я увидел в тылу бойцов, щеки которых расперло шире касок. И крикнул со зла: «Откуда такие рожи раскормленные?!» А один из них, старый рядовой, качаясь, подошел ко мне, юному офицеру, и сказал: «Сынок, у нас не раскормленные хари, а опухшие от голода. Мы полторы недели бились в окружении и сухаря во рту не держали». Я перед ними извинился, но мне до сих пор стыдно…

Источник: KP.RU