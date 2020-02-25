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Путин: нужно, чтобы подчиненных потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность

17:07 25.02.2020 Фото: ТАСС
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По словам президента, стоит только снять такое напряжение, «народ начинает расслабляться».

Путин: нужно, чтобы подчиненных потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность
Путин держит министров в страхе

Президент России Владимир Путин рассказал, что критикует подчиненных, чтобы держать их «под административным давлением и напряжением» для улучшения качества работы.

«Я должен всегда держать не просто руку на пульсе, а должен держать их [подчиненных] всех под напряжением — тех, кто выполняет эти задачи [по реализации нацпроектов]», — признался глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». По его мнению, «нужно, чтоб [подчиненных] потряхивало, чтобы люди чувствовали свою ответственность, и [они] должны быть под постоянным административным давлением и напряжением».

По словам президента, стоит только снять такое напряжение, «народ начинает расслабляться».

Источник: ТАСС

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