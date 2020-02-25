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Отдыхать с 7 по 9 марта из-за Международного женского дня будут жители Бердска

18:00 25.02.2020 Фото: kakprosto.ru
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6 марта, выпадающее на пятницу, не будет сокращенным днем.

Отдыхать с 7 по 9 марта из за Международного женского дня будут жители Бердска
Мартовские выходные — последние длинные, перед майскими

Рабочие недели в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта будут сокращенными и продлятся с 25 по 28 февраля и с 10 по 13 марта. Выходные в честь праздников будут длиться по три дня — с 22 по 24 февраля и с 7 по 9 марта. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

«Две рабочие недели — в феврале и марте — будут сокращенными в связи с празднованием 23 февраля и 8 марта. Выходные по случаю праздников будут длинными — по три дня», — пояснили в Роструде.

В ведомстве отметили, что 21 февраля и 6 марта, выпадающие на пятницу, не будут сокращенными, так как на час сокращается продолжительность рабочего дня только в том случае, если он непосредственно предшествует нерабочему праздничному дню.

Источник: ТАСС

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