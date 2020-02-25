Забрал новый телефон у «Человека-паука» мужчина в Петербурге

Человек-паук не смог найти злоумышленника

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Андрея Пегова, похитившего мобильный телефон у аниматора в костюме «Человека-паука». Об этом журналистам во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Пегов, находясь на четвертом этаже ТРЦ «Заневский Каскад», из корыстных побуждений открыто похитил телефон Apple iPhone 8+ у «Человека-паука». ​​»Человек-паук» и «Робот Бамблби» проводили благотворительную анимационно-развлекательную программу в ТРЦ, используя для этого колонку и телефон», — сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Задержать злоумышленника удалось охраннику торгово-развлекательного центра.

Источник: ТАСС