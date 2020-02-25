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Уволили снятого на видео пьяного упавшего с парты и уснувшего на полу трудовика в школе Татарстана

20:00 25.02.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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С детьми, которые сняли видео с учителем, и их родителями провели «этическую беседу». Когда под хохот и визг учеников педагог падает, «умер», говорят дети, не переставая смеяться.

Уволили снятого на видео пьяного упавшего с парты и уснувшего на полу трудовика в школе Татарстана
Урок труда — преподаватель. Школа номер 7 города Азнакаево. Комментарии излишни

В городе Азнакаево из школы №7 уволили учителя технологии после того, как ученики выложили в соцсети видеозапись, на которой он пытается вести урок пьяным. На видео он сидел на столе, пытался что-то сказать, затем с грохотом упал на пол и уснул.

«Его сразу же уволили. Этот случай вообще нонсенс», — заявила пресс-секретарь министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова 25 февраля.

Инцидент с учителем произошел 13 февраля, уточнила начальник районного отдела народного образования Зульфия Гилязова. По факту прошло служебное расследование, и его уволили по инициативе работодателя за то, что пришел на работу пьяным, добавила она. По ее словам, до сих пор за ним «ничего подобного» не замечалось, он «зарекомендовал себя как исполнительный сотрудник, участвовал во всех конкурсах».

С детьми, которые сняли видео с учителем, и их родителями провели «этическую беседу», сказала также Гилязова.

Урок труда — преподаватель. Школа номер 7 города Азнакаево. Комментарии излишни, написал пользователь к размещенному ролику.

Судя по видео, мужчина, которому на вид от сорока лет, сидит на столе в кабинете технологии. Он качается и произносит бессвязные фразы, указывая на детей свертком бумаги. В какой-то момент один из учеников говорит ему: «Танцуйте». Через несколько секунд учитель теряет равновесие и падает назад, ударяясь головой об пол. Школьники на это реагируют хохотом и визгами. Затем несколько учеников подходят к учителю, который лежит и не может пошевелиться. «Умер», — говорят дети, не переставая смеяться. При этом никто не помог мужчине подняться. На этом видео заканчивается.

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