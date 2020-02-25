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Согласилась на компенсацию $15 за баррель за грязную нефть Белоруссия

20:15 25.02.2020 Фото: Википедии
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Минск подписал протокол в Москвой. Аналогичную компенсацию за поставку нефти с повышенным содержанием хлорорганики получили Польша, Чехия, Словакия и Венгрия.

Согласилась на компенсацию $15 за баррель за грязную нефть Белоруссия
Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть

Беларусь подписала протокол с РФ о компенсации за грязную нефть и рассчитывает на компенсацию из расчета $15 за баррель, заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов, передает БЕЛТА 25 февраля.

«Ведется активная работа, уже подписан протокол, что российская сторона готова компенсировать, — сказал Владимир Сизов. — Идет работа, направленная на установление и подтверждение тех компенсационных выплат, которые в итоге должны будут быть выплачены в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода».

Зампред «Белнефтехима» отметил, что речь идет о сумме «по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в историю с грязной нефтью», — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. «Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере $15 на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики», — добавил он.

«Белнефтехим» 19 апреля 2019 года заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу «Дружба». Содержание хлорорганических соединений в ней в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода — Мозырский НПЗ и ОАО «Нафтан» — вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.

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