25.02
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Задержали за пьяную езду 121 водителя в дни празднования 23 февраля в Новосибирской области

20:30 25.02.2020 Фото: ГИБДД по НСО
0

Праздничные дни в честь 8 марта госавтоинспекторы снова отметят операцией «Нетрезвый водитель». На некоторых участках дорог будут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

Задержали за пьяную езду 121 водителя в дни празднования 23 февраля в Новосибирской области
С 21 по 24 февраля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

В Новосибирской области во время празднования Дня защитника Отечества прошла операция «Нетрезвый водитель». Всего был задержан 121 водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения.Об этом «Курьер. среда. Бердск» сообщила сегодня, 25 февраля, старший госинспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД регионального главка МВД капитан полиции Ольга Гейнисман.

С 21 по 24 февраля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

-Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За аналогичное нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет. Госавтоинспекторы также напоминают, что ближайшие праздничные дни (с 7 по 9 марта) профилактические мероприятия будут продолжены, — рассказала Ольга Николаевна.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Пьяный за рулем - потенциальный убийца?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске
22:00 25-02-2020
Найденного мертвым 16-летнего Влада Бахова посмертно обвинили в избиении подростка в Смоленске
БердскДетские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска 289
21:50 25-02-2020
Детские пособия: Деньги от Путина для детей с 3 до 7 лет по 11500 рублей без справок через Госуслуги получат жители России, Новосибирска и Бердска
Мигранты травили уксусом слепую 93-летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе 1
21:45 25-02-2020
Мигранты травили уксусом слепую 93-летнюю хозяйку квартиры и забирали у нее пенсию в Уфе
БердскВ полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска 5
21:45 25-02-2020
В полицию на должности начальников зовут работать жителей Бердска
Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу 10
21:37 25-02-2020
Елена Малышева отправила не имеющую 20 тысяч рублей на прием в ее частной клинике пенсионерку в госбольницу
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов в Москве 2
21:30 25-02-2020
Умер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов в Москве
БердскВидеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки 31
21:30 25-02-2020
Видеорепортаж с экс-базы бригады спецназа ГРУ и вертолетного полка в Бердске. Все-таки налоговики, а не зэки
Хочешь стать депутатом Госдумы? Идет прием заявок 1
21:30 25-02-2020
Хочешь стать депутатом Госдумы? Идет прием заявок
БердскМатеринский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске 3
21:23 25-02-2020
Материнский капитал: За первого и второго ребенка, рожденных после 1 января 2020 года получат маткапитал в 616 617 рублей в России, Новосибирске и Бердске
Умный пес прибился в СНТ "Приозерный". Ищут хозяина
21:20 25-02-2020
Умный пес прибился в СНТ