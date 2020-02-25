Задержали за пьяную езду 121 водителя в дни празднования 23 февраля в Новосибирской области

Праздничные дни в честь 8 марта госавтоинспекторы снова отметят операцией «Нетрезвый водитель». На некоторых участках дорог будут сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

С 21 по 24 февраля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель»

В Новосибирской области во время празднования Дня защитника Отечества прошла операция «Нетрезвый водитель». Всего был задержан 121 водитель, управляющий автомобилем в состоянии опьянения.Об этом «Курьер. среда. Бердск» сообщила сегодня, 25 февраля, старший госинспектор отделения пропаганды БДД ГИБДД регионального главка МВД капитан полиции Ольга Гейнисман.

С 21 по 24 февраля в Новосибирской области проводились профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Сотрудники Госавтоинспекции усиленно работали по выявлению водителей в состоянии опьянения и пресечению грубых нарушений правил дорожного движения в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На некоторых участках дорог проводились сплошные проверки водителей на состояние опьянения.

-Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За аналогичное нарушение, совершенное повторно, водителя могут привлечь к уголовной ответственности вплоть до лишения свободы до двух лет с одновременным лишением водительских прав до трех лет. Госавтоинспекторы также напоминают, что ближайшие праздничные дни (с 7 по 9 марта) профилактические мероприятия будут продолжены, — рассказала Ольга Николаевна.